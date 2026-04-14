Des stars d'Hollywood s'opposent au rachat de Warner Bros par Paramount Skydance

Des centaines de personnalités de l'industrie américaine du cinéma, dont de nombreuses stars d'Hollywood, ont signé lundi 13 avril une lettre ouverte pour s'opposer au rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des acteurs Jane Fonda à Joaquin Phoenix, des réalisateurs JJ Abrams à Denis Villeneuve, ils sont plus de 1.000 à avoir signé le texte qui s'oppose à la fusion de deux grands studios hollywoodiens.

"Cette transaction consoliderait davantage un paysage médiatique déjà très concentré et réduirait la concurrence", relève le texte, signé aussi par le Français Bertrand Bonello.

"Le résultat sera moins d'opportunités pour les créateurs, moins d'emplois dans tout l'écosystème de la production, des coûts plus élevés et moins de choix pour les publics aux États-Unis et dans le monde entier", souligne encore la lettre.

Paramount Skydance a réussi à passer devant Netflix dans les négociations de rachat et va prendre le contrôle de Warner Bros Discovery ("Harry Potter", "Le Seigneur des anneaux", "Game of Thrones"...) si les régulateurs américains de la concurrence valident la transaction.

"Cette fusion réduirait le nombre de grands studios américains à seulement quatre", alerte le texte.

Hollywood craint avec ce rachat une baisse de l'investissement dans la production cinématographique, ce qui pourrait provoquer des effets en cascade dans une industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes, notamment en Californie.

Paramount Skydance, dont les dirigeants bénéficient d'une certaine proximité avec l’administration du président Donald Trump, tente de rassurer.

"Nous avons été clairs dans nos engagements à (augmenter) la production à un minimum de 30 longs métrages de haute qualité par an, tous distribués en salles", a assuré l'entreprise dans un communiqué lundi 13 avril.

AFP/VNA/CVN