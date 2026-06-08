Espagne : Florentino Pérez réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030

Fumée blanche au Real Madrid : le président emblématique du club espagnol Florentino Pérez, défié dans les urnes pour la première fois depuis 2009 par l'entrepreneur Enrique Riquelme, a été réélu dimanche soir 7 juin jusqu'en 2030 pour un huitième mandat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le maigre suspense a pris fin peu avant 1h du matin, lorsque Pérez, 79 ans, s'est félicité d'avoir gagné "sur toutes les tables électorales" et réalisé "le deuxième meilleur résultat de l'histoire", avant même la publication officielle des résultats.

Son rival Enrique Riquelme, président du groupe énergétique COX, venait de concéder sa défaite quelques secondes plus tôt, après la publication de plusieurs sondages plaçant Pérez largement en tête, avec entre 60 et 70% des votes des "socios" (supporters-actionnaires en Espagne), appelés aux urnes pour la première fois depuis 20 ans.

Ces élections anticipées avaient été convoquées par Pérez lui-même lors d'une conférence de presse au terme d'une deuxième saison consécutive sans titre majeur, alors qu'il avait été réélu sans opposition pour la quatrième fois en janvier 2025.

Le président madrilène, en poste depuis 2009 après un premier mandat entre 2000 et 2006, a confirmé dans son discours que la première décision forte de son huitième mandat serait le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho, 13 ans après son premier passage sur le banc merengue.

Pouvoir contesté

Cette victoire, bien qu'attendue, vient lui donner la légitimité qu'il recherchait pour poursuivre sa politique "galactique" à la tête club, malgré de nombreuses critiques pour sa gestion sportive ces trois dernières saisons.

Il avait annoncé cette semaine l'arrivée immédiate de deux joueurs en cas de victoire : le défenseur français Ibrahima Konaté et le latéral néerlandais Denzel Dumfries, et également promis qu'il effectuerait une offre XXL d'au moins "150 millions d'euros" pour un nouveau joueur star.

Alors que la presse espagnole mentionnait le nom de l'ailier français du Bayern Munich Michael Olise, le président bavarois Herbert Hainer a fermé la porte à cet éventuel transfert, assurant que "si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre, ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent, il peut en faire l'économie".

L'impact principal de ce large succès dans les urnes devrait être institutionnel, en permettant au milliardaire espagnol de mener à bien son projet annoncé d'ouvrir le capital du club à un actionnaire minoritaire, ce que son rival considère comme une "privatisation".

Riquelme, inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, a ainsi remercié les supporters ayant voté pour lui d'avoir manifesté leur opposition à ce qu'il considère comme une "vente" du club, ce que Florentino Pérez nie catégoriquement.

"Soyez assurés qu'avec moi à la présidence, le Real Madrid a toujours appartenu, appartient et continuera d'appartenir à ses membres", a-t-il promis.

L'entrepreneur de 37 ans, spécialisé dans les énergies renouvelables, pourra se targuer d'avoir été le premier à défier l'autorité de Pérez depuis 2004, et d'avoir donné une voix aux nombreux "socios" qui le considèrent comme premier responsable de l'instabilité actuelle du club et des mauvais résultats sportifs des deux dernières saisons.

Ses promesses de campagne audacieuses - les recrutements des cadors de Manchester City, Erling Haaland et Rodri, et des légendes madrilènes Raul Gonzalez et Fernando Hierro comme directeur sportif et directeur du centre de formation - resteront vaines. Tout comme sa volonté d'attirer le technicien allemand Jürgen Klopp.

Il est cependant parvenu à s'imposer en seulement quelques jours de campagne comme un opposant crédible au puissant Florentino. Ce que personne n'avait réussi à faire depuis... 22 ans.

AFP/VNA/CVN