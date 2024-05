Un volcan entre en éruption dans l'Est de l'Indonésie et le niveau d'alerte est relevé

Un volcan dans l'Est de l'Indonésie est entré en éruption jeudi 8 mai, incitant les autorités locales à relever le niveau d'alerte de 2 à 3 et à avertir la population de rester à l'écart.

Le mont Ibu, situé sur l'île de Halmahera dans la province des Moluques du Nord, est entré en éruption à 11h11 (heure locale) et a envoyé une épaisse colonne de fumée noire et de cendres au-dessus du sommet.

Le volcan a craché une tour de cendres à 1,5 kilomètre au-dessus du sommet, a indiqué l'agence indonésienne de volcanologie.

Sur la base des résultats de la surveillance visuelle et instrumentale, le niveau d'activité du mont Ibu a été élevé du niveau 2 au niveau 3 d'un système à quatre niveaux, a déclaré le chef du Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG), Hendra Gunawan.

Les autorités ont formé une zone d'exclusion entre trois et cinq kilomètres autour du cratère du volcan et ont exhorté les habitants des environs à porter des masques et des lunettes lors des activités de plein air et à se préparer aux chutes de cendres volcaniques.

L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique.

