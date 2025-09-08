Afghanistan : la première livraison d'aide d'urgence chinoise après le séisme arrive à Kaboul

La première livraison de matériel d'urgence envoyée par le gouvernement chinois à l'Afghanistan après le séisme qui a frappé le pays est arrivée dimanche 8 septembre à Kaboul.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Transportée à bord de deux avions Y-20 de l'Armée populaire de libération chinoise, la cargaison comprenait des tentes, des couvertures et d'autres articles de première nécessité pour les zones touchées par le séisme.

Ont assisté à la cérémonie de remise de l'aide Bao Xuhui, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Afghanistan, Sharafuddin Muslim, vice-ministre de la Réhabilitation rurale et du Développement, et des représentants du ministère afghan des Affaires étrangères, de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes et de la Société du Croissant-Rouge.

Bao Xuhui a déclaré que le puissant séisme qui a frappé Kunar et d'autres provinces afghanes avait causé d'importantes pertes humaines et matérielles, et que le gouvernement chinois avait en conséquence immédiatement décidé de fournir une aide humanitaire d'urgence à l'Afghanistan, démontrant ainsi pleinement l'amitié que le gouvernement et le peuple chinois portent au gouvernement et au peuple afghans.

Sous la direction du gouvernement afghan, les habitants des zones touchées surmonteront certainement toutes les difficultés et reconstruiront rapidement leurs maisons, a affirmé M. Bao.

M. Muslim a déclaré que ce premier lot d'aide d'urgence constituait un soutien précieux pour les populations des zones sinistrées.

Notant que les dirigeants afghans appréciaient les sincères condoléances et le précieux soutien de la Chine, il a ajouté que la partie afghane se souviendrait toujours de l'amitié du peuple chinois envers le peuple afghan.

Xinhua/VNA/CVN