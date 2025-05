L'Indonésie déterminée à rénover ses infrastructures scolaires dégradées

Le gouvernement indonésien a officiellement lancé le programme national de rénovation des écoles du président Prabowo Subianto, visant à moderniser plus de 10.000 écoles à travers le pays d'ici 2025.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette initiative est dotée d'un budget de 16.900 milliards IDR (environ 1,02 milliard USD) et vise à remédier à la détérioration généralisée des infrastructures du système éducatif national. Selon l'Office indonésien de la statistique (BPS), de nombreux bâtiments scolaires, notamment les écoles primaires, sont dans des états de délabrement variables.

Seulement 40% des salles de classe du primaire sont en bon état, près de 49% sont modérément endommagées et plus de 10% gravement endommagées. Cette situation est tout aussi préoccupante dans les collèges, où près de la moitié des salles de classe sont endommagées, dont 42,1% modérément et 6,63% gravement.

Les lycées professionnels et les lycées font état de taux de dégradation respectifs de 35% et 38%. S'exprimant à l'occasion de la Journée nationale de l'éducation (2 mai), le président Prabowo a déclaré que l'objectif de rénovation de 10.440 écoles d'ici 2025 ne représente qu'une fraction des besoins réels. Il a reconnu que la réparation de toutes les écoles du pays pourrait prendre jusqu'à 30 ans, appelant à une mise en œuvre rapide et généralisée.

Le même jour, le ministre indonésien de l'Éducation primaire et secondaire, Abdul Mu'ti, a lancé le premier projet de rénovation de l'école élémentaire SD 3 Leuwibatu à Bogor. Les observateurs soulignent que l'approche résolue du gouvernement marque un tournant significatif après des années d'efforts de rénovation inefficaces et offre l'espoir d'une amélioration durable des infrastructures éducatives indonésiennes.

