La Thaïlande affirme son engagement à stimuler les investissements étrangers

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement "Ignite Thailand : Investissez dans des opportunités infinies" organisé par le Conseil d'investissement (BOI) le 12 mars, Paetongtarn Shinawatra a souligné les efforts du gouvernement pour renforcer la confiance des investisseurs, garantir la préparation des ressources et du capital humain, et présenter la Thaïlande comme une destination d'investissement sûre et valorisante.

Le gouvernement a identifié des priorités de développement clés, notamment les infrastructures, les technologies de pointe et les ressources humaines. Des projets d'infrastructure majeurs tels que le train à grande vitesse, les systèmes ferroviaires à double voie et le projet de pont terrestre devraient renforcer le réseau logistique du pays.

Par ailleurs, les investissements dans les industries numériques, la fabrication de véhicules électriques et la production de semi-conducteurs devraient positionner la Thaïlande comme un pôle technologique émergent. Les initiatives de développement de la main-d'œuvre permettront aux travailleurs thaïlandais d'acquérir les compétences nécessaires aux industries d'avenir.

Selon le BOI, la Thaïlande a connu une forte augmentation des demandes d'investissement en 2024, atteignant un sommet sur 10 ans de 1.130 milliards de bahts (33,4 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente.

VNA/CVN