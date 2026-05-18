Ebola en RDC : alerte sanitaire internationale, premier cas en zone M23

L'OMS a déclenché dimanche 17 mai une alerte internationale face à l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC), un premier cas ayant été confirmé à Goma, grande ville de l'est contrôlée par le groupe armé M23.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un dernier bilan de l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) le 16 mai, 88 décès vraisemblablement dus au virus ont été enregistrés, sur 336 cas suspects. Le décès d'un Congolais de 59 ans a été signalé en Ouganda voisin. Le foyer de l'épidémie se trouvant dans une zone difficilement accessible, peu d'échantillons ont été testés en laboratoire et les bilans s'appuient majoritairement sur des cas de suspicion.

La RDC a déjà connu de grandes épidémies d'Ebola par le passé. L'épisode le plus meurtrier avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades entre 2018 et 2020. L'épidémie précédente avait fait au moins 34 morts entre août et décembre 2025.

Le virus Ebola provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, et reste redoutable malgré de récents vaccins et traitements, efficaces uniquement contre la souche Zaïre à l'origine de la plupart des épidémies recensées. Il n'y a ni vaccin ni traitement spécifique pour endiguer la propagation de la souche Bundibugyo à l'origine de l'épidémie actuelle, qui présente un taux de létalité élevé.

Ebola a fait plus de 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. Lors des flambées épidémiques précédentes, le taux de mortalité a fluctué de 25% à 90%, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Urgence"

L'OMS a déclenché dimanche 17 mai son deuxième niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d'Ebola.

L'épidémie en cours, déclarée par les autorités sanitaires congolaises et internationales le 15 mai, "constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), mais ne répond pas aux critères d'une urgence pandémique", a déclaré sur X le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le foyer de l'épidémie se situe dans l'Ituri, province du Nord-Est congolais, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud.

Un premier cas de contamination a été confirmé à Goma, grande ville de l'Est du pays contrôlée par le groupe armé M23 et frontalière du Rwanda. Goma est la capitale de la province du Nord-Kivu, voisine de l'Ituri.

AFP/VNA/CVN