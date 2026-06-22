Deux milliards de dôngs pour construire une école destinée aux enfants H’mông

Des membres de la communauté des propriétaires de pick-up, plusieurs fan-clubs et des entreprises ont contribué à hauteur de près de deux milliards de dôngs afin de remplacer des salles de classe en bois vétustes pour les élèves H’mông de la commune de Dam Rông 2, province de Lâm Dông (Centre).

>> Une lueur d’espoir pour les écoliers H’mông

Photo : VNExpress/CVN

Le site scolaire 179, rattaché à l’École primaire de Liêng Srônh, est situé dans la commune de Dam Rông 2. Cette localité abrite plus de 130 foyers et près de 1.000 habitants, principalement des H’mông ayant migré depuis les provinces montagneuses du Nord. Situé à 58 km de l’établissement principal, ce site scolaire n’est accessible que par une unique route, souvent boueuse et impraticable pendant la saison des pluies.

Depuis de nombreuses années, les élèves suivent leurs cours dans des salles de classe provisoires. Pendant la saison des pluies ou lors des vagues de froid, le vent s’infiltre à travers les cloisons de bois ajourées, affectant la santé des enfants. Durant la saison sèche, les salles deviennent étouffantes sous l’effet de la chaleur, les anciennes toitures en tôle n’étant pas isolées. L’établissement ne dispose par ailleurs d’aucun raccordement au réseau électrique.

Mobilisation solidaire

Afin d’améliorer les conditions d’enseignement, le Fonds Espoir (Hy Vong), en partenariat avec le journal VnExpress, a lancé un projet de reconstruction du site scolaire pour un budget total supérieur à 2,6 milliards de dôngs. Le projet comprend cinq salles de classe répondant aux normes du ministère de l’Éducation et de la Formation, des sanitaires, une cour en béton ainsi qu’une clôture. À ce jour, près de deux milliards de dôngs ont déjà été collectés grâce à la mobilisation de nombreux particuliers et organisations.

La campagne de collecte de fonds a débuté après la visite de Nguyên Thi Lê Dung, directrice de l’École maternelle Totto - Chan à Dà Lat, en septembre 2025. Profondément touchée par les difficultés rencontrées par les élèves de cette région isolée, elle a lancé un appel aux parents d’élèves et décidé de consacrer une partie des frais de scolarité de son établissement au projet, apportant ainsi un soutien de 150 millions de dôngs.

Photo : VNCC/CVN

Le témoignage publié par Mme Dung s’est rapidement diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant l’engagement de plusieurs groupes communautaires. "Dans les montagnes du Nord, les écoles en bois ne sont pas rares, mais il est beaucoup plus inhabituel de rencontrer dans les Hauts plateaux du Centre des établissements confrontés à de telles difficultés. C’est ce qui nous a convaincus de nous engager", explique Nguyên Hoàng Khai, responsable du projet "Station de lancement vers l’avenir" (Tram Phong Tuong Lai).

Cette organisation a notamment mobilisé la communauté des amateurs d’e-sport. Des fan-clubs tels que HoaHoaVN, Adorable, GumaVNFans ou encore Tê Con, ainsi que plusieurs artistes, parmi lesquels Huynh Lâp et Thanh Hiên, et de nombreux donateurs, ont contribué à hauteur de 750 millions de dôngs.

Animé par le même objectif, le club Pickup & Friends a apporté un soutien financier de 300 millions de dôngs. Selon Phan Ngoc Mân, vice-président du club, cette somme a été réunie grâce aux actions caritatives et aux ventes aux enchères organisées par ses plus de 10.000 membres. "Nous privilégions l’idée d’offrir les moyens de se développer plutôt que d’apporter une aide ponctuelle ; c’est pourquoi l’éducation constitue notre priorité absolue", souligne-t-il.

Soutien du secteur privé

Le projet a ensuite bénéficié du soutien de plusieurs entreprises, notamment Home Credit Vietnam, qui a versé 600 millions de dôngs, et Nutifood Vietnam, qui a contribué à hauteur de 50 millions de dôngs. La collecte se poursuit actuellement auprès des lecteurs de VnExpress ainsi qu’au sein de la communauté de la super-application MoMo, via son programme caritatif "Portefeuille solidaire", afin de réunir les fonds manquants.

Les travaux sont actuellement en cours et devraient être achevés avant la prochaine rentrée scolaire, permettant ainsi aux élèves de bénéficier d’un environnement d’apprentissage plus sûr et mieux adapté.

Parallèlement au projet destiné aux élèves du primaire, le Fonds Espoir prépare également une campagne de financement pour la construction d’une école maternelle sur le site scolaire 179. Celle-ci devrait permettre à au moins 35 enfants âgés de quatre à ses cinq ans d’accéder à l’éducation préscolaire.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme "Lumière pour l’école" (Ánh sáng học đường), lancé par le Fonds Espoir en 2018. Depuis sa création, ce programme a permis la construction ou la rénovation de plus de 600 infrastructures éducatives à travers le pays.

Thu Huong/CVN