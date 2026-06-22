Énergies renouvelables : les entreprises vietnamiennes montent en puissance

Fortes de deux décennies de développement depuis le projet éolien de Tuy Phong 1, les entreprises vietnamiennes du secteur des énergies renouvelables maîtrisent désormais l’ensemble de la chaîne de valeur et visent une intégration accrue dans les marchés internationaux, portées par un fort potentiel de croissance.

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Selon les experts, le défi actuel ne réside plus dans la dépendance vis-à-vis des spécialistes étrangers, mais plutôt dans le renforcement des capacités d’intégration dans la chaîne de valeur, le développement de services techniques à haute valeur ajoutée ainsi que les opportunités d’exportation de main-d’œuvre qualifiée vers le marché international.

Des professionnels vietnamiens désormais présents à toutes les étapes des projets

Le 20 juin, s’exprimant lors du colloque intitulé "Solutions de protection des câbles sous-marins", organisé à Hô Chi Minh-Ville, Bùi Văn Thịnh, président de l’Association de l’énergie éolienne et solaire de la province de Lâm Đồng, a indiqué que les énergies renouvelables s’affirmaient comme l’un des moteurs majeurs au service des objectifs de croissance du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam possède un potentiel éolien parmi les plus importants d’Asie du Sud-Est, tandis que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national dispose encore d’une large marge de progression. Les objectifs de réduction des émissions et l’engagement de neutralité carbone d’ici 2050 continueront de dynamiser le secteur dans les décennies à venir.

M. Thịnh a précisé qu’à leurs débuts, les projets d’énergies renouvelables dépendaient largement des experts étrangers. Aujourd’hui, la main-d’œuvre vietnamienne est capable de prendre en charge la quasi-totalité des opérations, depuis les études éoliennes et l’analyse des données jusqu’à la conception, la construction et l’exploitation des projets.

Photo : CTV/CVN

Une expertise vietnamienne déjà éprouvée dans les infrastructures énergétiques

"À l’heure actuelle, la main-d’œuvre vietnamienne est tout à fait capable de prendre en charge l’ensemble des étapes, telles que les études éoliennes, l’analyse des données, la conception, la construction et l’exploitation des projets. Sur de nombreux sites récents, à l’instar du parc éolien de Phú Lạc, les Vietnamiens maîtrisent désormais la quasi-totalité des processus", a-t-il précisé.

Il a également estimé que les entreprises vietnamiennes avaient accumulé une solide expérience à travers les projets de câbles électriques sous-marins destinés à l’approvisionnement d’îles telles que Phú Quốc, Phú Quý ou, plus récemment, Côn Đảo. Ces acquis constituent une base importante pour leur participation aux futurs projets éoliens offshore.

Vers une montée en gamme dans la chaîne de valeur mondiale

Selon Ethan Liang, responsable commercial régional de Panduit, groupe américain spécialisé dans les infrastructures électriques , les équipements auxiliaires, tels que les solutions de protection des câbles sous-marins, jouent un rôle crucial dans les projets éoliens.

Il estime que le Vietnam a une carte à jouer pour attirer les fabricants d’équipements auxiliaires dédiés aux énergies renouvelables afin d’y implanter des usines, grâce aux perspectives de croissance à long terme du marché énergétique national et régional.

Dans la même logique, Đinh Văn Nguyên, responsable des services offshore au sein du cabinet de conseil OWC (groupe ABL), a souligné que de nombreuses entreprises vietnamiennes disposaient désormais de compétences solides pour prendre en charge des missions spécialisées dans ce secteur.

Selon lui, si la demande du marché est suffisamment importante, les entreprises locales sont tout à fait en mesure d’investir dans la production d’équipements et d’accessoires destinés à cette filière.

Il a précisé qu’environ 90% des effectifs d’OWC au Vietnam sont vietnamiens, engagés dans des activités de conseil et de conception pour de nombreux projets d’énergies renouvelables. L’entreprise ambitionne par ailleurs de faire de son bureau au Vietnam un pôle de coordination de ses activités pour la région Asie-Pacifique.

Photo : CTV/CVN

"La main-d’œuvre vietnamienne ne se contente pas de servir les projets nationaux : elle a également l’opportunité de participer à des projets en Asie-Pacifique et en Europe", a affirmé M. Nguyên.

Les énergies renouvelables au cœur de la stratégie énergétique

À l’heure actuelle, les sources d’énergie propre telles que le solaire et l’éolien constituent les principaux moteurs du mix énergétique, représentant environ 16% à 17% de la production totale d’électricité du pays.

Selon la Résolution n°70-NQ/TW du 20 août 2025 du Bureau politique relative à la stratégie de sécurité énergétique nationale du Vietnam, les énergies renouvelables devraient représenter 47% de la capacité totale installée du pays d’ici 2030, et pourraient dépasser 70% à l’horizon 2050.

Le parc d’énergies renouvelables du Vietnam comprend actuellement l’hydroélectricité (grande, moyenne et petite), l’énergie éolienne (terrestre et offshore), l’énergie solaire (au sol et en toiture), la biomasse, la valorisation énergétique des déchets, ainsi que l’énergie marémotrice et la géothermie.

Truong Giang/CVN