Deux accidents meurtriers au Cambodge font plusieurs dizaines de victimes

Au moins 13 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées dans deux graves accidents de la circulation survenus le 23 mai dans les provinces cambodgiennes de Kampong Chhnang et de Svay Rieng, selon le ministère cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle.

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Photo : Phnompenhpost

D’après le porte-parole du ministère, Sun Mesa, le premier accident s’est produit dans le district de Kampong Tralach, dans la province de Kampong Chhnang, au nord-ouest de Phnom Penh. Un camion est entré en collision avec un véhicule transportant des ouvriers sur la Nationale 5. Le drame a coûté la vie à huit ouvriers, tandis que dix autres personnes ont été grièvement blessées et plusieurs autres légèrement touchées.

Le second accident s’est produit le même jour dans la ville de Svay Rieng, située dans la province éponyme au sud-est de Phnom Penh. Cinq ouvriers ont perdu la vie, cinq autres ont été grièvement blessés et seize personnes ont subi des blessures légères.

Dès l’annonce des accidents, le Fonds national de sécurité sociale, le Service du travail et de la formation professionnelle ainsi que les forces compétentes ont lancé des opérations de secours d’urgence afin d’évacuer les blessés vers les hôpitaux, les cas les plus graves ayant été transférés dans des établissements spécialisés.

Selon Sun Mesa, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle coordonnera l’organisation des funérailles et prendra en charge l’ensemble des frais d’obsèques des victimes. Les personnes blessées bénéficieront également des indemnisations et prestations prévues par la législation en vigueur.

Au Cambodge, la majorité des véhicules transportant des ouvriers sont des camions aménagés ou d’anciens autocars modifiés afin d’augmenter leur capacité de transport. Les accidents impliquant ce type de véhicules entraînent ainsi souvent des conséquences particulièrement lourdes.

VNA/CVN