ASEAN : les chefs des forces de défense réaffirment leur engagement pour l’avenir régional

La 23 e Réunion des chefs des forces de défense de l’ASEAN (ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting - ACDFM-23) s’est tenue en ligne le 21 mai sous la présidence du général Romeo S. Brawner Jr., chef d’état-major des Forces armées philippines.

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Le chef de la délégation vietnamienne, le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée et vice-ministre de la Défense, a salué le thème de la réunion - "Navigating Our Future, Together" (Ensemble, préparons notre avenir), estimant qu’il reflétait la volonté des pays de l’ASEAN de renforcer leur solidarité et de construire une communauté prospère, capable de faire face efficacement aux défis actuels et futurs.

Photo: VNA/CVN

Concernant la coopération entre les armées des pays membres, il a proposé de continuer à renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture sécuritaire régionale, d’accroître la confiance stratégique, de développer la coopération substantielle face aux défis de sécurité non traditionnels, de promouvoir la coopération dans les nouvelles technologies ainsi que les échanges et la formation entre les armées de l’ASEAN.

Le général Nguyên Tân Cuong a affirmé que l’Armée populaire vietnamienne continuerait de contribuer activement à la construction d’une ASEAN solidaire, proactive, adaptable et prête pour l’avenir.

À propos de la Mer Orientale, il a réaffirmé que le Vietnam restait attaché au règlement pacifique des différends, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des pays, du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982). Le Vietnam soutient la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et salue les efforts visant à finaliser les négociations en vue de la signature d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

Le général Nguyên Tân Cuong a également indiqué que le Vietnam organiserait fin 2026 sa troisième Exposition internationale de défense (Vietnam International Defence Expo 2026) ainsi qu’un tournoi élargi de volleyball masculin en salle des armées des pays de l’ASEAN.

L’Armée populaire vietnamienne souhaite continuer à recevoir le soutien et la participation active des pays membres de l’ASEAN à ces événements, afin de renforcer la solidarité, l’amitié et les liens entre les armées de la région, a-t-il déclaré.

L’ACDFM-23 a permis d’adopter le plan d’activités des armées de l’ASEAN pour la période 2026-2028 ainsi qu’une déclaration commune.

À l’issue de la réunion, les Philippines ont transmis la présidence de l’ACDFM-24 à Singapour.

VNA/CVN