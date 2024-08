Des pluies torrentielles font des ravages au Laos

Des pluies torrentielles et des inondations prolongées ont causé de graves dommages au Laos, en particulier dans les localités de Sayaboury et Bokeo, dans le Nord du pays.

Le niveau du Mékong restait élevé au 27 août, inondant les aires de divertissement pour enfants, les routes et de nombreuses autres installations de Vientiane.

De fortes pluies les 20 et 21 août ont provoqué des inondations dans le district de Khop, dans la province de Sayaboury, affectant 10 villages de plus de 1.300 ménages, détruisant des centaines d'hectares de cultures et affectant les écoles, les hôpitaux, les routes et les infrastructures électriques et hydrauliques locales.

Parallèlement, de graves glissements de terrain dus à des pluies torrentielles ont bloqué de nombreuses routes et causé d'énormes pertes matérielles dans la province d'Oudomsay.

De nombreuses zones de la province de Bokeo, notamment la zone économique spéciale du Triangle d'or, ont été submergées par les eaux à la suite de fortes pluies.

Le gouvernement lao et les administrations locales ont pris des mesures d'intervention rapides pour aider les habitants à stabiliser rapidement leur vie.

