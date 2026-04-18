Des initiatives pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées au Vietnam

En réponse aux défis liés à l'insertion professionnelle, le Vietnam met en place des formations adaptées aux personnes handicapées, favorisant ainsi la création de moyens de subsistance durables et une meilleure inclusion sociale.

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Photo : VNA/CVN

Face aux obstacles persistants dans l’accès à l’emploi, de nombreux modèles de formation professionnelle adaptés aux spécificités des personnes handicapées sont actuellement déployés au Vietnam. Ces initiatives contribuent à créer des moyens de subsistance durables et à renforcer l’inclusion sociale.

La fabrication de fleurs en tissu aux couleurs éclatantes, à partir de matériaux recyclés, constitue une orientation professionnelle concrète pour les malentendants. Au collège Xa Dàn à Hanoï, sous la direction dévouée des enseignants du Centre de formation professionnelle VAIDE, les jeunes apprennent avec minutie les techniques de découpe, de façonnage et d’assemblage des pétales. Ce cursus de 90 jours, fortement axé sur la pratique et soutenu par des interprètes en langue des signes, ne se limite pas à la transmission d’un savoir-faire manuel : il développe également la persévérance, la créativité et la confiance en soi.

Luong Thu Hoa, directrice du collège Xa Dàn, souligne que l’acquisition précoce de ces compétences est essentielle pour favoriser leur intégration sociale. Outre l’artisanat floral, l’école a récemment introduit des formations en soins du visage, en préparation de boissons, en informatique et en robotique. Elle prévoit également d’étendre ces programmes au niveau du lycée afin d’accompagner davantage les élèves malentendants dans leur parcours éducatif.

Selon Triêu Thi Hoa, directrice de VAIDE, la création florale convient particulièrement aux personnes malentendantes, car elle requiert davantage de précision que de communication verbale, tout en permettant de répondre à de nombreuses commandes pour divers événements.

Bien que les opportunités professionnelles s’améliorent, les travailleurs handicapés restent souvent cantonnés à des métiers artisanaux aux revenus limités. Répondant à la nécessité de nouveaux modèles, le projet de soins capillaires thérapeutiques, mené par l’Association des malvoyants de Hanoï d’octobre 2025 à mars 2026 avec l’appui de la Fondation finlandaise Abilis, a formé en profondeur vingt personnes malvoyantes. Au-delà des compétences techniques, elles ont acquis des connaissances en communication, en service client et dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour promouvoir leurs services. Tous ont obtenu leur diplôme, et beaucoup ont ouvert leur propre salon.

Photo : VNA/CVN

Pour Dinh Viêt Anh, vice-président de l’Association des malvoyants du Vietnam, ce succès marque une transition importante de l’assistance vers l’autonomisation économique, aidant les bénéficiaires à surmonter leurs complexes psychologiques.

D’un point de vue stratégique, les experts recommandent de diversifier les parcours professionnels vers des secteurs à forte demande et de standardiser les compétences.

Dans cette dynamique, l’Association de soutien aux personnes handicapées du Vietnam joue un rôle clé. En 2025, elle a formé 645 personnes avec un budget dépassant 3,6 milliards de dôngs, atteignant un taux d’insertion professionnelle de 70%. S’adaptant aux évolutions de l’économie numérique, elle a également organisé, en collaboration avec les sociétés Suma Vietnam et ADT International, des formations à la vente en ligne pour plus de 300 apprenants. Parmi eux, 162 diplômés ont reçu des marchandises pour lancer leur activité commerciale.

En outre, l’Association a octroyé des aides financières à 755 personnes handicapées (plus de 9,7 milliards de dôngs) et fourni 2.485 animaux d’élevage et plants agricoles (3 milliards de dôngs) à des foyers concernés pour développer la production et améliorer progressivement leurs revenus et leur qualité de vie.

Dans ce contexte de transformation numérique, les perspectives d’insertion deviennent plus concrètes et diversifiées. Grâce à l’accompagnement des organisations et à des politiques adaptées, les personnes handicapées peuvent travailler avec confiance, gagner en autonomie et affirmer pleinement leur place au sein de la société.

VNA/CVN