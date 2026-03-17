Delta Air Lines relève ses prévisions du 1T malgré la hausse du kérozène en mars

La compagnie aérienne américaine a relevé mardi 17 mars ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré un bond du prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient qui a entraîné un surcoût estimé à 400 millions de dollars en mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe attendait une hausse de son activité de l'ordre de 5 à 7% mais son patron Ed Bastian, s'exprimant lors d'une conférence financière, a évoqué une "hausse de la demande de plusieurs points", portant la fourchette attendue à +7% à 9% à données comparables.

"Nos ventes ont été très, très solides tout au long du trimestre et, plus particulièrement, en mars. Le printemps est traditionnellement la saison où les réservations commencent vraiment", a indiqué M. Bastian, soulignant que le groupe avait connu ce trimestre huit de ses dix meilleurs jours en termes de vente de toute son histoire, dont cinq en mars.

"La semaine dernière, nos ventes ont bondi de 25% sur un an. La demande est saine", a-t-il insisté, expliquant que tous les segments étaient concernés (classes affaires, premium et économique, liaisons internationales et domestiques) et dans tous les marchés à l'exception de l'Europe.

"Nous constatons un déclin très modeste en Europe depuis que le conflit a commencé" au Moyen-Orient, a relevé M. Bastian.

Israël et les États-Unis ont lancé le 28 février des frappes contre l'Iran, qui a répliqué en ciblant des alliés de Washington dans la région. Israël mène également des frappes au Liban.

L'une des conséquences a été une flambée des cours du pétrole, liée au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Selon M. Bastian, la facture de kérosène a connu un "pic" de 400 millions de dollars en mars "mais nous estimons que nous sommes bien positionnés pour récupérer" ce surcoût.

Au quatrième trimestre 2025, sa facture d'hydrocarbures avait atteint 2,38 milliards de dollars. La compagnie aérienne a la particularité de posséder sa propre raffinerie.

Par ailleurs, Ed Bastian a indiqué que les coûts hors carburants avaient continué d'augmenter notamment du fait du nouvel accord social avec ses pilotes.

Le premier trimestre a également pâti de puissantes tempêtes hivernales qui ont figé, à plusieurs reprises, une grande partie des États-Unis. Elles ont grevé les capacités de Delta de près de 2%, a-t-il précisé.

En dépit de ces coups de frein, le groupe a aussi confirmé son objectif de bénéfice par action hors éléments exceptionnels, qui devrait être compris entre 50 et 90 cents au premier trimestre.

AFP/VNA/CVN