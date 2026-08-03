Défense, sécurité et diplomatie : les trois ministères renforcent leur coordination

Réunis dans le cadre de la 33 e Conférence diplomatique, les ministères de la Défense, de la Police et des Affaires étrangères ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination face aux nouvelles exigences.

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Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Le ministère des Affaires étrangères (AE), en coordination avec le ministère de la Défense et celui de la Police, a organisé, le 3 août à Hanoï, une réunion tripartite dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique.

Placée sous le thème "Valoriser le rôle de pionnier et accomplir les missions essentielles et permanentes de la diplomatie vietnamienne dans la nouvelle ère", cette réunion visait à renforcer la coordination entre ces trois ministères.

La réunion était coprésidée par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, et le ministre des AE, Lê Hoài Trung. Elle a réuni des responsables des trois ministères ainsi que les ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger, de retour au pays pour participer à la 33e Conférence diplomatique.

Les participants ont examiné l’évolution de la situation internationale et régionale ainsi que les nouvelles exigences qui en découlent pour la défense, la sécurité et la diplomatie, conformément à la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Ils ont également évalué les résultats de la coopération entre les trois ministères depuis la signature, en décembre 2025, du règlement de coordination, avant d’examiner les orientations et les mesures visant à en améliorer la qualité et l’efficacité.

Au cours de la réunion, le ministère de la Défense a souligné le rôle de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense dans l’ensemble de la diplomatie du Parti, de la diplomatie d’État et de la diplomatie populaire.

Le ministère de la Police a mis en avant les atouts spécifiques de la diplomatie de la Police dans la mise en œuvre de la stratégie diplomatique globale du Vietnam. Le ministère des AE a présenté les résultats obtenus ainsi que les orientations de la coopération entre la défense, la sécurité et la diplomatie dans la mise en œuvre des missions extérieures.

Dans leurs conclusions, les trois ministres ont réaffirmé que la défense, la sécurité et la diplomatie entretiennent des liens étroits dans la cause révolutionnaire du pays. Selon eux, la coopération entre les trois ministères concrétise l’orientation du Parti consistant à associer étroitement le développement socio-économique à la défense, à la sécurité et à la diplomatie.

Ils ont souligné que, pour la première fois, la Résolution du XIVe Congrès national du Parti qualifie la diplomatie et l’intégration internationale, aux côtés de la défense et de la sécurité, de missions "essentielles et permanentes" de l’ensemble du système politique.

Face aux exigences d’un développement rapide et durable du pays et de la protection précoce de la Patrie dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, profondes et complexes, le renforcement de la coordination entre les trois ministères est devenu plus nécessaire que jamais.

Selon les trois ministres, la coopération entre les trois ministères a permis d’obtenir d’importants résultats. Ils ont demandé à leurs unités de poursuivre la mise en œuvre des orientations du Parti et de l’État, notamment celles définies lors du XIVe Congrès national du Parti et la Résolution n°06-NQ/TW du Bureau politique.

Ils ont également appelé à appliquer efficacement le règlement de coordination dans un esprit de proactivité, avec une définition claire des missions et des organismes chefs de file, à renouveler les mécanismes de coordination et d’échange d’informations, ainsi qu’à renforcer la coopération en matière de recherche, de conseil stratégique, de prévision, de déploiement des activités extérieures et de formation, afin de répondre aux nouvelles exigences de la défense, de la sécurité et de la diplomatie dans la nouvelle étape de développement du pays.

VNA/CVN