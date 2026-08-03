icon search
mask
Politique
Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise, Sophon Zaram, est attendu au Vietnam pour une visite officielle du 5 au 7 août.

>> L’ambassadrice de Thaïlande mise sur un approfondissement de la coopération avec le Vietnam

>> Ouverture de la Semaine de la Thaïlande 2026 à Hô Chi Minh-Ville

>> Un demi-siècle d'amitié Vietnam - Thaïlande raconté en images

Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram.
Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, effectuera une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 août 2026.

Cette visite sera effectuée sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN

#président #'Assemblée nationale thaïlandaise #Vietnam

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top