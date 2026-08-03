Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise attendu au Vietnam

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|Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram.
|Photo : VNA/CVN
Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, effectuera une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 août 2026.
Cette visite sera effectuée sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
VNA/CVN