Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise, Sophon Zaram, est attendu au Vietnam pour une visite officielle du 5 au 7 août.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, effectuera une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 août 2026.

Cette visite sera effectuée sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN