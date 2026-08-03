L’AN valide un changement à la tête du ministère de l’Intérieur

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|Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (à droite), félicite le nouveau ministre de l'Intérieur, Nguyên Tiên Hai, en lui offrant des fleurs.
|Photo : VNA/CVN
Dans le cadre de sa première session non ordinaire de la XVIe législature, le 3 août, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, l’Assemblée nationale a examiné et approuvé la fin des fonctions du ministre de l’Intérieur, puis la nomination de son successeur pour le mandat 2026-2031.
L'AN a approuvé, par vote à bulletin secret, la fin des fonctions de Dô Thanh Binh, appelé à exercer de nouvelles responsabilités. La résolution correspondante a ensuite été adoptée par 477 des 478 députés ayant pris part au vote.
Les députés ont ensuite examiné la proposition du Premier ministre visant à nommer Nguyên Tiên Hai, membre du Comité central du Parti et ministre par intérim de l’Intérieur, au poste de ministre de l’Intérieur pour le mandat 2026-2031.
L’AN a approuvé, par vote à bulletin secret, la nomination de Nguyên Tiên Hai au poste de ministre de l'Intérieur pour le mandat 2026-2031. La résolution correspondante a été adoptée par 483 des 484 députés ayant participé au vote.
VNA/CVN