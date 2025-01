Décès du musicien américain Peter Yarrow du trio folk Peter, Paul and Mary

Avec ses acolytes du célèbre trio folk Peter, Paul and Mary, il avait connu le succès en plein mouvement de contestation dans les années 1960 aux États-Unis : le musicien américain Peter Yarrow est décédé mardi 7 janvier, selon son agent. Ce dernier a annoncé que l'artiste de 86 ans avait succombé à New York à un cancer de la vessie contre lequel il se battait depuis quatre ans.

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

"Notre dragon indomptable est fatigué et a commencé le dernier chapitre de sa magnifique existence", a complété sa fille Bethany, citée dans un communiqué.

"Le monde connaît Peter Yarrow comme un militant folk emblématique, mais l'homme derrière la légende est tout ce qu'il y a de plus généreux, créatif, passionné, joueur et sage comme le montrent ses chansons", a-t-elle salué.

Avant de tomber en disgrâce pour avoir faire des avances à une mineure, il avait fait irruption sur la scène folk à New York en 1961 aux côtés de Mary Travers - décédée en 2009 à 72 ans d'une leucémie - et de Noel Paul Stookey. L'année où le très jeune Bob Dylan débarque dans le quartier Greenwich Village de Manhattan.

Peter Yarrow est né le 31 mai 1938 à Manhattan dans une famille d'immigrés ukrainiens juifs, avant d'étudier la peinture et se tourner vers la guitare et le chant alors qu'il est étudiant à l'université Cornell.

Le premier album du groupe en 1962 mêlant racines folk et son plus moderne se vend à deux millions d'exemplaires.

Leur interprétation de Blowin in the Wind, composée peu de temps auparavant par Bob Dylan, rythma la célébrissime manifestation pacifiste de Washington emmenée par Martin Luther King le 28 août 1963.

Le trio a remporté cinq Grammy Awards, dont deux pour If I Had a Hammer de Pete Seeger et Lee Hays. Les trois artistes se sont séparés en 1970 avant de se reformer par intervalles entre 1978 et la mort de Mary Travers.

Peter Yarrow a aussi été accusé d'avoir fait des avances à une adolescente de 14 ans venue chercher un autographe dans sa loge.

Il avait fait trois mois de prison après avoir plaidé coupable pour "indécence". Gracié par le président Jimmy Carter (1977-1981), il avait dû renoncer à un festival à New York en 2019 sous la pression du mouvement #MeToo, avant de présenter ses "excuses" et exprimer sa "peine".

Peter, Paul and Mary est connu en France pour plusieurs adaptations, dont la chanson 500 Miles devenue J'entends siffler le train de Richard Anthony.

AFP/VNA/CVN