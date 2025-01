Les musées parisiens ont résisté à l'effet JO en 2024

Les grands musées et sites touristiques parisiens ont réussi à maintenir leur fréquentation en 2024, voire à l'améliorer, en dépit de la baisse du nombre de visiteurs liée aux Jeux de Paris durant l'été, à l'instar du Louvre qui approche les 9 millions d'entrées.

Le plus grand musée du monde "maintient (...) sa fréquentation au niveau de celle de 2023", avec 8,7 millions de visiteurs contre 8,9 millions en 2023, "dans le contexte très singulier des Jeux olympiques et paralympiques", a-t-il souligné lundi 6 janvier dans un communiqué.

En juillet et en août, période qui incluait une partie des Jeux, il a ainsi accueilli 1,3 million de visiteurs, soit une baisse de 14% sur un an. Le Louvre avait notamment dû fermer les 25 et 26 juillet, à l'occasion de la cérémonie des JO.

Pour autant, cet événement sportif a "offert au Louvre une visibilité mondiale", pour partie due à l'installation sur le domaine des Tuileries de la vasque olympique qui a attiré des milliers de spectateurs chaque jour, a souligné le musée, mettant en avant "de bons chiffres toute l'arrière-saison".

L'an dernier, le Louvre a accueilli 77% de visiteurs étrangers, dont 13% d'Américains et de nombreux Européens (5% d'Italiens, autant de Britanniques et d'Allemands, 4% d'Espagnols).

Retour progressif du public chinois

"Les visiteurs chinois (6% contre 2,4% en 2023) amorcent un retour sensible", a également relevé le musée.

Avec 8,4 millions de visiteurs, le château de Versailles et son domaine ont aussi connu une "baisse temporaire" de fréquentation pendant les Jeux mais atteint en fin d'année "des chiffres légèrement supérieurs à ceux de 2023 et une hausse de 2% par rapport à 2019, niveau d'avant la crise du COVID-19", spectacles inclus, a souligné l'établissement dans un communiqué.

Les Américains restent les premiers visiteurs étrangers représentés avec 15% des entrées, en légère baisse par rapport à 2023 (18%), et les Chinois reviennent progressivement (6% contre 4%) après une absence prolongée post-COVID (13% en 2019), a-t-il précisé.

Autres musées prisés des touristes : Orsay et l'Orangerie ont accueilli 4,9 millions de visiteurs en 2024, contre 5,07 millions l'année précédente, selon l'établissement public à leur tête.

La fréquentation globale "n'a baissé que de 3% par rapport à celle de 2023, année de fréquentation record", a-t-il ajouté.

"La fréquentation estivale était en baisse pendant les JOP (-26% au musée d'Orsay par rapport à 2023, -22% au musée de l'Orangerie)", a précisé l'établissement, relevant toutefois que "le public accueilli (...) pendant cette période était plus jeune qu'habituellement".

Grandes expositions

2024 a notamment été "marquée par le succès des expositions temporaires", en particulier "Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois", avec 794.000 visiteurs, soit la "meilleure fréquentation d'exposition depuis l'ouverture du musée".

De son côté, le Centre Pompidou, qui doit fermer ses portes au public en septembre 2025 pour au moins cinq années de travaux de désamiantage et de rénovation, s'est félicité d'une fréquentation en hausse de 22% par rapport à 2023, avec 3,2 millions de visiteurs.

Si le grand musée d'art moderne a lui aussi connu une diminution des visites en juillet et en août, la programmation très grand public, avec une rétrospective Brancusi et les expositions "Surréalisme" ou "BD à tous les étages", a attiré nombre de visiteurs, dont "un million" pour cette dernière entre mai et novembre, a-t-il précisé à l'AFP.

Les sites historiques gérés par le Centre des monuments nationaux (CMN) ont accueilli quant à eux 11 millions de visiteurs en 2024, avec une baisse de fréquentation pendant la période olympique, mais un "regain d'attractivité" sur les sites concernés directement par le passage de la flamme olympique ou mis en lumière pendant les Jeux, à l'instar de la Conciergerie (+40% d'octobre à décembre sur un an).

Paris Musées, qui gère une quinzaine de musées de la Ville de Paris, a de son côté enregistré 4,8 millions de visiteurs en 2024, en baisse de 8,5% par rapport à 2023. Une diminution "relativement faible au regard de la période des Jeux" (-30% sur cette période sur un an), souligne-t-il dans un communiqué.

Avec 1,4 million de visiteurs, le Petit-Palais a pour sa part enregistré un "record de fréquentation depuis sa réouverture en 2005 et une hausse de 22,8% par rapport à 2023", a-t-il indiqué.

Avec 1,2 million de visiteurs, le musée du quai Branly - Jacques Chirac annonce "une fréquentation soutenue malgré l'impact des Jeux" de Paris et "stable, comparée aux années précédentes".

