La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026.

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Photo : BNG/CVN

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, selon un communiqué publié le 14 octobre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN