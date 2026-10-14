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Politique
La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026.

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La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas,.
Photo : BNG/CVN

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, selon un communiqué publié le 14 octobre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. 

VNA/CVN

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