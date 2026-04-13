Hô Chi Minh-Ville : le marché touristique en plein essor

À un peu plus de deux semaines des vacances du 30 avril et du 1 er mai, le marché touristique est déjà en pleine effervescence, de nombreuses excursions affichant complet. Des survols en hélicoptère aux panoramas exceptionnels sur Hô Chi Minh-Ville aux circuits sur mesure coûtant des centaines de millions de dôngs, le tourisme haut de gamme connaît un essor considérable avant ces congés.

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Photo : Tân Dat/CVN

Il convient de noter non seulement l'augmentation du nombre de touristes, mais aussi l'évolution de leurs habitudes de consommation : ils privilégient désormais les expériences à la simple détente.

Développement d’un écosystème touristique de luxe

Les observations faites lors de la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2026 illustrent clairement cette tendance : les entreprises passent de la simple vente d'excursions à la création de produits expérientiels, combinant différentes formes de transport comme l'aérien, le maritime et le terrestre. On observe notamment l'émergence de produits touristiques intégrés haut de gamme à Hô Chi Minh-Ville, en lieu et place de services disparates. Ces offres comprennent des forfaits combinant survol de la ville en hélicoptère et croisières 5 étoiles sur la rivière Saigon. L'objectif est d'enrichir l'expérience, de prolonger le séjour et d'accroître les dépenses des visiteurs.

Selon Nguyên Minh Mân, directeur général adjoint de VinaGroup Travel – représentant de l'unité développant le forfait "hélicoptère-croisière" – il s'agit d'une première étape vers la création d'un écosystème de services de luxe. Le 11 mars 2026, VinaGroup Travel a officiellement lancé ses services commerciaux de survol de Hô Chi Minh-Ville en hélicoptère.

Photo : VinaGroup/CVN

"Hélicoptères, croisières et golf forment le trio qui lancera cet écosystème, avec pour ambition de créer des produits haut de gamme répondant aux besoins des touristes nationaux et internationaux à fort pouvoir d'achat", a déclaré Nguyên Minh Mân.

Grâce à cette formule, les touristes ne vivent plus chaque service séparément, mais profitent d'un voyage harmonieux : un survol panoramique de la ville en hélicoptère à environ 300 mètres d'altitude, suivi d'un moment de détente et de visites à bord d'un bateau de croisière 5 étoiles. Des programmes promotionnels sont également mis en place pour inciter les clients à découvrir ce nouveau produit, comme une réduction de 10% sur les vols en hélicoptère ou jusqu'à 15% sur les croisières lorsqu'elles sont combinées. Les excursions en hélicoptère sont désormais proposées avec des durées variées, de 15 à 60 minutes, à des prix allant de 2,9 millions à plus de 18,8 millions de dôngs par trajet, afin de répondre aux besoins diversifiés des voyageurs.

Selon les estimations des entreprises du secteur, le nombre de clients intéressés par les excursions en hélicoptère pendant les vacances du 30 avril et 1er mai est en forte hausse, témoignant de l'attrait pour ces nouvelles expériences malgré un coût relativement élevé. Nguyên Minh Mân a indiqué que les touristes chinois privilégient les excursions courtes, tandis que les touristes internationaux préfèrent les expériences plus longues pour explorer la ville dans son ensemble.

Photo : VinaGroup/CVN

"Volant à une altitude d'environ 300 m, les touristes peuvent admirer la mer, la rivière Saigon, le centre-ville et ses monuments emblématiques", a déclaré Nguyên Minh Mân.

La tendance à “l'expérience haut de gamme” se répand sur le marché et ne se limite plus aux combinés hélicoptère et croisières. Par ailleurs, un représentant de Focus Travel a indiqué que sa compagnie promeut les croisières en yacht, mais sans suivre le modèle traditionnel des complexes hôteliers. Leur croisière de trois jours et deux nuits sur le Mékong, au départ d'Hô Chi Minh-Ville et à destination de My Tho, Dông Thap et Vinh Long (incluant la province de Bên Tre), proposée à environ 9,8 millions de dôngs par personne, est axée sur l'immersion dans la culture locale.

"L'essence même de notre offre réside non pas dans des prestations de luxe classiques, mais dans l'expérience elle-même. Les clients visiteront des villages d'artisans traditionnels, découvriront le mode de vie et les particularités de la région, et ne se contenteront pas de se détendre", a précisé le représentant de Focus Travel.

Cette évolution démontre que le voyage de luxe ne se résume plus à un simple séjour dans un hôtel étoilé, mais plutôt à des périples de découverte profonds, riches et immersifs.

Photo : VinaGroup/CVN

Prêts à dépenser deux à trois fois plus pour un voyage réussi

Du point de vue du marché, un représentant de l'agence de voyages Best Price a indiqué que la demande pour les vacances de cette année a fortement augmenté dès le début, de nombreux circuits internationaux affichant complet dès la mi-mars en raison des formalités de visa. Cependant, le changement le plus notable réside dans la façon dont les touristes dépensent leur argent.

"Auparavant, les touristes voyageant au Japon optaient souvent pour des itinéraires incluant plusieurs destinations comme Tokyo et Osaka. Désormais, ils préfèrent séjourner cinq jours dans un seul endroit, par exemple à Tokyo, afin de s'y immerger pleinement, plutôt que de se déplacer constamment", a expliqué le représentant de Best Price.

Selon ce même porte-parole, cette tendance a entraîné une hausse des dépenses, les touristes étant disposés à payer plus cher pour des expériences personnalisées et flexibles. Non seulement ils modifient leurs itinéraires, mais beaucoup optent également pour des circuits sur mesure ou achètent des services individuels afin de créer leur propre programme en fonction de leurs envies.

Photo : Tân Dat/CVN

"Les clients ont toujours besoin du soutien des agences de voyages, mais ils ne veulent plus être contraints par un itinéraire rigide. Ils veulent décider eux-mêmes de leurs visites, de la durée de leurs séjours, et même s'attarder trois ou quatre heures dans un café s'ils le souhaitent", a-t-il détaillé.

En contrepartie, le coût de ces voyages est élevé. Selon Best Price, les circuits sur mesure coûtent souvent deux à trois fois plus cher que les voyages organisés classiques. L'entreprise a d'ailleurs organisé un voyage au Japon pour quatre clients pour un coût d'environ 300 millions de dôngs.

De nombreuses agences de voyages constatent également cette tendance, les produits expérientiels et personnalisés étant de plus en plus demandés. La possibilité pour les clients de concevoir leur itinéraire de "A à Z", sans aucune contrainte, devrait constituer une tendance majeure dans les deux à trois prochaines années.

Cette évolution s'inscrit également dans la stratégie générale du secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville, confronté à la hausse des coûts de production. Les responsables du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville ont déclaré que la localité privilégie désormais l'attraction de touristes à fort pouvoir d'achat plutôt que la simple recherche de quantité.

Pham Huy Binh, président du Conseil d'administration de Saigontourist Group, a souligné : "Nous sommes convaincus que l'augmentation des dépenses doit s'accompagner d'une valeur ajoutée. Les touristes qui dépensent de l'argent à Hô Chi Minh-Ville doivent vivre une expérience enrichissante".

Photo : Tân Dat/CVN

Selon M. Binh, l'objectif à venir n'est pas seulement d'attirer les touristes, mais aussi de prolonger leur séjour et d'accroître leurs dépenses, autrement dit, de "fidéliser les touristes et de les inciter à dépenser davantage". De fait, au premier trimestre, le nombre de touristes à Hô Chi Minh-Ville a augmenté d'environ 33%, tandis que les recettes touristiques ont progressé de 43%, témoignant d'une nette hausse des dépenses moyennes.

À l'approche des vacances du 30 avril et du 1er mai, une tendance se dessine clairement : les touristes ne se soucient plus seulement de leur destination, mais plutôt du type d'expérience qu'ils vivront. Le marché évolue vers un tourisme haut de gamme, personnalisé et immersif.

À mesure que les voyageurs sont de plus en plus disposés à payer pour un bon rapport qualité-prix, la concurrence entre les entreprises évolue : il ne s’agit plus de proposer des prix bas, mais de savoir qui peut créer un produit suffisamment différencié pour fidéliser la clientèle.

Dân Tri - Tân Dat/CVN