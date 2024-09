De graves inondations ravagent des localités au Laos

Plus des deux tiers du Laos ont été gravement touchés par les inondations depuis juillet, alors que 15 des 18 provinces sont aux prises avec les conséquences de quatre puissantes tempêtes, a-t-on appris lors d'une récente conférence sur la reprise après sinistre.

Les estimations initiales des dégâts dépassent 720 milliards de LAK (plus de 35 millions d'USD), selon le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Comité central de gestion des catastrophes.

Lors de la conférence du 24 septembre, Vongkham Phanthanouvong, secrétaire général du Comité central de gestion des catastrophes, a détaillé l'ampleur des dégâts et les efforts de secours en cours.

Il a souligné l'importance d'utiliser efficacement le Fonds de gestion des catastrophes pour soutenir à la fois le rétablissement immédiat et la résilience à long terme.

Au 24 septembre, environ 125 districts, 1.337 villages et près de 51.000 familles, soit plus de 200.000 personnes, ont été touchés par les tempêtes.

Les catastrophes ont fait 10 morts et deux personnes sont toujours portées disparues. Près de 1.000 habitations ont été endommagées, ainsi que des milliers d'hectares de cultures, des routes, des écoles et des infrastructures essentielles.

Les localités les plus touchées sont la province de Luang Namtha et la capitale Vientiane.

Le général Chansamone Chanyalath a appelé à une vigilance continue et à une coordination efficace entre les agences pour accélérer les efforts de rétablissement et rétablir la normalité. Il a également souligné l'importance d'une surveillance météorologique continue et de la sensibilisation du public pour améliorer la préparation aux futures catastrophes naturelles.

