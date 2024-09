Venezuela

Deux morts et quatre disparus dans le naufrage d'une barge pétrolière

Deux personnes sont mortes et quatre autres portées disparues après le naufrage d'une barge pétrolière sur le lac de Maracaibo, dans l'Ouest du Venezuela, a annoncé jeudi 25 septembre le géant public du pétrole PDVSA, qui a attribué l'accident aux " mauvaises conditions météorologiques ".

"Nous signalons la triste mort de deux personnes et la disparition de quatre membres d'équipage", a indiqué Petroleos de Venezuela dans un communiqué publié sur son site, évoquant "les mauvaises conditions météorologiques qui affectaient la zone au moment de l'accident".

"Nous maintenons les efforts de recherche et de sauvetage actifs en collaboration avec les agences de sécurité publiques (...). Une commission d'enquête de haut niveau de PDVSA a été activée pour déterminer les causes de l'accident et apporter tout le soutien nécessaire aux familles des victimes", poursuit le texte.

La barge "Chantase G", exploitée par une société sous-traitante travaillant à la maintenance de puits, comptait 25 membres d'équipage, selon Union Radio, qui a fait part du sauvetage de 19 personnes, dont neuf étaient dans l'eau et 10 à bord de la barge lors de l'arrivée des secours.

Le lac de Maracaibo est le berceau de l'exploitation pétrolière au Venezuela et reste un important centre pétrolier, malgré une industrie affaiblie par une corruption endémique et le manque d'investissements, ainsi que par les sanctions américaines.

La production pétrolière vénézuélienne, qui dépassait les trois millions de barils par jour il y a 15 ans, remonte lentement pour se situer aujourd'hui autour d'un million de barils par jour.

Plus grand lac d'Amérique du latine, le lac de Maracaibo est désormais fortement affecté par la pollution pétrolière.

