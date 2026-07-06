Dans le Sud de l'Europe, les pompiers luttent contre des incendies précoces

Un feu de plus de 1.300 ha qui progresse dimanche 5 juillet dans le Sud de la France, deux autres en train d'être maîtrisés en Espagne et au Portugal : une saison précoce des incendies a débuté dans le Sud de l'Europe, favorisée par un temps sec et une nouvelle vague de chaleur.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En France, dans le département des Pyrénées-Orientales (Sud), quelque 1.350 ha ont déjà été parcourus par l'incendie qui s'est déclaré samedi soir 4 juillet dans un massif difficile d'accès près du Mont Canigou.

"Les conditions deviennent plus difficiles avec la tramontane (vent du nord-ouest, ndlr) qui monte et la forte chaleur qui s'installe. Le feu s'intensifie, il va falloir qu'on continue la lutte", a déclaré en milieu de matinée le colonel Stéphane Clerc, directeur adjoint des pompiers départementaux.

"On a commencé à voir de la fumée vers 22h00 rappé vers 01h00 du matin pour nous dire de partir. Il y avait des camions de pompiers partout, l'odeur de brûlé nous prenait le nez", raconte Charlotte Pignol, 30 ans, évacuée de sa maison située entre Ille-sur-Têt et Trévillach.

En compagnie de sa mère, son fils et ses trois chiens, elle a été installée dans un gymnase ouvert pour accueillir les personnes évacuées dans la nuit, où s'alignent lits de camp et matelas pneumatiques.

Environ 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés et en fin de matinée, les rondes des avions et hélicoptères bombardiers d'eau sont incessantes.

Ce brusque départ de feu est intervenu alors que le département des Pyrénées-Orientales, comme six autres en France, est repassé en vigilance orange canicule avec des températures qui pourraient monter à certains endroits jusqu'à 40°C, une semaine après une canicule historique.

D'autres incendies s'étaient déclarés dans le Sud de la France plus tôt dans la semaine et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'est dit "très inquiet" face à une saison des feux qui a "un mois d'avance".

La plupart des départs de feu sont d'origine humaine, selon les pompiers, mais leur développement est favorisé par la multiplication des vagues de chaleur et de la sécheresse sous l'effet du changement climatique.

En Espagne, la piste d'une "négligence"

De l'autre côté de la frontière, un incendie a débuté vendredi 3 juillet en Espagne près de la touristique Costa Brava, brûlant 2.200 hectares. Il est "stabilisé" dimanche 5 juillet selon les pompiers.

Dans un communiqué, ces derniers ont dit cependant s'attendre à "une journée compliquée en raison des fortes températures et des nombreuses fumeroles".

À la mi-journée, les autorités ont toutefois levé le confinement imposé à une dizaine de communes autour de La Bisbal d'Empordà, près de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, autorisant les habitants à regagner leurs domiciles.

Le foyer est probablement dû à une "négligence" et une personne a été placée en garde à vue, selon les autorités. Selon les médias espagnols, il pourrait s'agir d'un ouvrier qui aurait utilisé une disqueuse dans une zone interdite.

Dans le Nord du Portugal, un important feu de forêt brûle depuis trois jours à Vouzela, dans le district de Viseu. Il a ravagé au moins 13.000 ha de végétation, mais "la situation évolue favorablement" dimanche 5 juillet, selon les autorités qui estiment qu'environ 80% de l'incendie est fixé.

Frappé par une intense vague de chaleur depuis mercredi 1er juillet, le Portugal a connu ces derniers jours ses premiers feux de forêt majeurs de l'été, faisant au moins neuf blessés dont deux civils, gravement touchés, et activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir des renforts.

En Grèce, où les autorités ont prévenu d'un risque "très élevé" d'incendies dimanche 5 juillet en raison des températures élevées et de vents forts, les pompiers luttent toujours contre les flammes dans deux usines de la grande ville de Thessalonique (Nord-Est), après un feu de forêt entretemps maîtrisé.

AFP/VNA/CVN