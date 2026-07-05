Des chercheurs pensent avoir découvert une nouvelle espèce de requin fantôme

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|Un spécimen d'une espèce de requin fantôme découverte au large du Costa Rica, présentée à musée de zoologie à San Jose, le 3 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Jusqu'à ce jour, trois espèces de requin fantôme avaient été recensées en Afrique du Sud, à Taïwan (Chine), en Australie, au Japon et dans l'océan Atlantique, entre le Groenland et le Brésil.
L'espèce découverte à proximité du cap Blanco et de l'île del Caño "est la seule (de requin fantôme) connue sur la côte de l'Amérique centrale", a déclaré Arturo Angulo Sibaja, professeur et chercheur à l'École de biologie de l'Université du Costa Rica.
Elle présente un nez "plus court", un "motif de coloration plus sombre" et une épine de la nageoire dorsale "beaucoup plus longue", a détaillé l'expert. Les analyses génétiques montrent que "les organismes du Costa Rica n'ont aucun contact sur le plan reproductif" avec les espèces connues jusqu'à présent, a-t-il ajouté.
Cependant, ils ressemblent à des spécimens observés près du Pérou et du Chili, ce qui nécessite des analyses comparatives supplémentaires pour déterminer s'il s'agit de la même espèce, a expliqué M. Angulo.
"Il est très probable que cette quatrième espèce présente une distribution plus large le long de la côte (Pacifique) de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud", a-t-il estimé.
Les requins fantômes, aussi appelés chimères, sont liés aux requins et aux raies et disposent d'un squelette cartilagineux. Ils se nourrissent de crustacés à des profondeurs pouvant atteindre quelque 2.600 m. Bien qu'ils soient apparentés aux requins, ces animaux se sont séparés génétiquement de leurs parents il y a près de 400 millions d'années.
AFP/VNA/CVN