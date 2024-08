Crise dans le fret canadien : des trains toujours à l'arrêt, nouveau préavis de grève

Nouveau rebondissement dans le conflit social qui agite le fret canadien : une partie des trains sont toujours à l'arrêt vendredi 23 août et un nouveau préavis de grève a été posé pour lundi 26 août malgré l'intervention du gouvernement canadien, jeudi 22 août, pour mettre fin au blocage.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) avait cessé leurs activités dans la nuit de mercredi à jeudi 22 août. Quelques heures plus tard, inquiet pour l'économie nord-américaine, le gouvernement de Justin Trudeau était intervenu pour contraindre syndicat et entreprises à accepter un arbitrage.

Vendredi matin 23 août, les 6.500 employés de CN sont retournés au travail mais le syndicat a déposé quelques heures plus tard un préavis de grève, selon une lettre consultée par l'AFP.

Quant aux travailleurs du CPKC, ils sont toujours en arrêt de travail car ils contestent la constitutionnalité de l'intervention du gouvernement.

Le différend porte sur les conditions de travail, notamment les redéploiements de personnels, la sécurité et le temps de travail des salariés. Malgré des mois de négociations, le syndicat Teamsters et les deux entreprises n'ont pas réussi à s'entendre aboutissant à une impasse.

"Alors que le CN se concentre sur son plan de reprise (...), les Teamsters se concentrent sur le retour au piquet de grève", a réagi la compagnie ferroviaire dans un communiqué, vendredi 23 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la première fois que le Canada est confronté à des arrêts de travail simultanés dans les deux grandes entreprises de fret ferroviaire, qui transportent quotidiennement des marchandises d'une valeur estimée à un milliard de dollars canadiens (661 millions d'euros).

Le Canada est le deuxième pays du monde en termes de superficie et dépend fortement du transport ferroviaire. L'arrêt du trafic sur un réseau qui s'étend de l'Atlantique aux côtes du Pacifique et au sud jusqu'aux États-Unis, paralyse le transport des céréales, de la potasse, des voitures, des produits pétroliers et du bois.

AFP/VNA/CVN