Coupe de France : le PSG écarte difficilement Lens aux tirs au but

Paris a eu chaud ! Mené au score, le Paris SG, tenant du titre, a dû attendre les tirs au but (1-1, 4 tab à 3) pour battre le RC Lens dimanche 22 décembre, et se qualifier pour les 16 e de finale de la Coupe de France.

Photo : AFP/VNA/CVN

Matvei Safonov, titularisé dans les buts parisiens à la place de Gianluigi Donnarruma, blessé au visage en championnat et resté à Paris, a sauvé les siens en détournant les tentatives de Mbala Nzola et d'Andy Diouf.

Au contraire d'Hervé Koffi, le portier lensois, titularisé à la place de Brice Samba blessé à la cheville, qui n'a pu stopper aucun tir parisien.

Le Paris SG devrait avoir a priori un 16e moins corsé que son 32e, sur la pelouse d'Espaly, pensionnaire de National 3 et tombeur de Dijon (N1) également aux tirs au buts vendredi.

Les champions de France terminent 2024 sur une note positive, mais vont passer les fêtes sans avoir totalement chassé les doutes qui ont entouré leur première partie de saison, tant ils n'ont jamais semblé en mesure de se procurer de véritables situations de but.

Ce choc entre équipes de Ligue 1 en cloture des 32e de finale de la Coupe de France s'est d'ailleurs enflammé quatre minutes si l'on excepte les tirs au but.

Photo : AFP/VNA/CVN

Recroquevillé en défense pour mieux jaillir en contres, Lens s'est alors procuré un corner dont le défenseur nordiste Abdukodir Khusanov, après un cafouillage de Joao Neves, a profité pour ouvrir le score (1-0, 66e) et provoquer l'explosion du stade Bollaert à guichets fermés pour recevoir les champions de France.

Quatre minutes un peu folles

Le public lensois était encore à sa célébration quand Gonçalo Ramos, tout juste rentré en jeu à la place de Lee Kang-In, a remis les deux équipes à égalité.

À la 70e minute, sur une ouverture du capitaine Marquinhos remise dans l'axe par la tête de Mendes, Kevin Danso, à son tour, s'est emmêlé les pinceaux et l'avant-centre portugais en a profité pour marquer d'une lourde frappe.

Quatre minutes un peu folles dans un match qui, jusqu'alors, ne semblait jamais pouvoir se décanter : Paris, ultra-dominateur mais toujours en proie à ses problèmes d'efficacité offensive ne trouvant jamais la faille, Lens bien en place défensivement, procédant à des contres jamais décisifs.

Avant et après elles, le PSG a contrôlé la partie en monopolisant le ballon et campant dans la moitié de terrain lensoise, avec une préférence pour le côté droit où Achraf Hakimi et Lee Kang-In ont été les Parisiens les plus remuants.

Le défenseur marocain a même pensé marquer, à la 24e minute, en reprenant un centre de Désiré Doué. Mais son but a été invalidé pour un hors-jeu peu évident, sans que Thomas Léonard, l'arbitre de la rencontre, puisse revenir sur sa décision, la VAR n'étant pas utilisée en Coupe de France.

Photo : AFP/VNA/CVN

Hakimi, le plus dangereux des Parisiens. Désiré Doué et Ousmane Dembélé, très peu en vue dimanche 22 décembre, ont encore été le symbole des carences parisiennes qui n'empêchent pas le PSG de marcher sur la Ligue 1, mais représentent un plafond de verre en Ligue des champions.

C'est passé en Coupe de France. De justesse.

AFP/VNA/CVN