Coordination pour le rapatriement de 22 restes de martyrs vietnamiens tombés au Cambodge

Les dépouilles de 22 soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge pendant la guerre seront rapatriées suite à une coordination entre les autorités de la province vietnamienne de Dak Lak et celles de la province cambodgienne de Mondulkiri.

>> Nghê An inhume les restes de martyrs rapatriés du Laos

>> Les restes de 490 soldats volontaires et experts vietnamiens rapatriés du Cambodge

>> Mobilisation renforcée pour identifier les restes de martyrs

Photo : VNA/CVN

Cet accord a été conclu lors d'une réunion tenue les 22 et 23 avril à Senmonorom, dans la province de Mondulkiri, entre le Comité de pilotage 515 de Dak Lak et le Comité spécial de Mondulkiri. Les dépouilles ont été retrouvées pendant la saison sèche 2025-2026 et seront rapatriées au Vietnam.

Lors de la réunion, les deux parties ont salué l'efficacité de leur coopération, menée intégralement conformément au protocole d'accord bilatéral. Malgré des conditions climatiques difficiles et un terrain accidenté, l'Équipe K51 relevant du Commandement militaire de Dak Lak a opéré pendant plus de cinq mois. Grâce au soutien indéfectible des autorités locales et des habitants, notamment en matière d'information et d'assistance logistique, l'équipe a retrouvé 22 restes des martyrs, dont l'identité reste à déterminer.

Grâce à ses efforts inlassables et à l'aide des autorités de Mondulkiri dans la sensibilisation, la fourniture d'informations et le déploiement de forces de soutien, cette unité a retrouvé les restes non identifiés de 22 martyrs vietnamiens.

Les représentants de la province de Mondulkiri ont exprimé leur profonde gratitude pour les sacrifices consentis par les soldats volontaires et les experts vietnamiens pendant la guerre, et ont réaffirmé leur soutien continu aux efforts de recherche, de récupération et de rapatriement, contribuant ainsi à apaiser la douleur des familles des martyrs.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de Dak Lak, Dao My, a déclaré que ces résultats positifs étaient dus à la coordination efficace et au soutien concret des autorités, des forces armées et de la population de Mondulkiri. L'équipe K51 a également renforcé ses liens avec les communautés locales dans le cadre de sa mission.

Pour assurer un rapatriement solennel, les deux comités ont convenu d'organiser, une cérémonie commémorative, la remise et le rapatriement des dépouilles à la province de Dak Lak, prévus le 27 mai 2026, conformément aux coutumes et pratiques cambodgiennes, et de poursuivre leur coopération à la province de Dak Lak, prévus le 27 mai 2026, conformément aux coutumes et pratiques cambodgiennes. Ils ont également trouvé un consensus sur les futures opérations de recherche des restes des martyrs.

VNA/CVN