Assemblée nationale : 98,6% des pétitions d'électeurs traitées

Dans l'après-midi du 23 avril, l'Assemblée nationale s'est réunie en séance plénière pour débattre des résultats de la supervision portant sur le traitement des requêtes adressées par les électeurs lors de la 10 e session de la XV e législature.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport de supervision, présenté par Lê Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et du contrôle, 1.256 pétitions d'électeurs ont été déposées lors de rencontres entre électeurs et parlementaires avant la 10e session de la XVe Assemblée nationale. À ce jour, 1.238 d'entre elles ont été traitées, soit un taux de 98,6%.

Lê Thi Nga, a indiqué que sur le total, l'Assemblée nationale et ses organes ont traité les 34 pétitions relevant de leur compétence, tandis que le gouvernement et les agences centrales en ont traité 1.182 sur 1.200.

Elle a toutefois relevé plusieurs lacunes, notamment des incohérences entre les directives ministérielles et la législation en vigueur, des réponses qui demeurent générales et imprécises quant à la répartition des responsabilités, ainsi que des retards dans la mise en œuvre de certaines recommandations de contrôle, ce qui porte atteinte aux droits des citoyens et au développement socio-économique.

Il convient de noter qu'une forte proportion des pétitions (68%) requiert des explications ou des informations, ce qui témoigne d'un accès limité du public à l'information juridique. Le gouvernement a donc été exhorté à enjoindre les ministères, les secteurs et les collectivités locales à intensifier la diffusion de l'information juridique et à appliquer efficacement la loi sur l'accès à l'information.

Présentant la synthèse des avis et recommandations des électeurs, Bùi Thi Minh Hoài, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a déclaré que les citoyens se réjouissent du succès du XIVe Congrès national du Parti. Placé sous le signe du Renouveau, cet événement ouvre une nouvelle ère de développement avec l'aspiration de bâtir un Vietnam puissant et prospère, orienté vers les objectifs stratégiques des centenaires de la fondation du Parti et du pays.

Photo : VNA/CVN

Les électeurs saluent également la réussite des élections des députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, un événement politique majeur survenu juste après le Congrès. Organisé de manière anticipée avec un modèle d'administration locale à deux niveaux, ce scrutin a enregistré le taux de participation le plus élevé. Il réaffirme la force de la grande union nationale, le rôle dirigeant du Parti, la gestion de l'État, le consensus social, ainsi que la confiance du peuple.

Suivant avec intérêt cette première session consacrée au parachèvement de l'appareil d'État selon la Constitution, marquant le début d'un nouveau mandat de l'organe suprême de représentation du peuple, les électeurs espèrent que les autorités intensifieront la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Sont visés l'édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté, le développement socio-économique des zones de minorités ethniques, la santé, la population, ainsi que la modernisation et l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Parallèlement, les électeurs ont exprimé leurs inquiétudes face à la cybercriminalité de plus en plus sophistiquée, en particulier les fraudes en ligne visant les avoirs des citoyens, ainsi qu'à la hausse des prix des biens essentiels, aux produits contrefaits et de qualité inférieure, à la contrebande, à la fraude commerciale, aux problèmes de sécurité alimentaire et à la pollution environnementale persistante dans certaines localités.

VNA/CVN