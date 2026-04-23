Promouvoir l’image d’un Vietnam moderne

À l’occasion du 55 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark, l’ambassade du Vietnam à Copenhague a récemment organisé un événement intitulé "Le Vietnam aujourd’hui : empreintes de développement, culture et population".

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Cette initiative visait à promouvoir l’image du pays, de sa culture et de son peuple auprès du public danois et international, tout en lançant une série d’activités commémoratives prévues tout au long de l’année 2026.

L’événement a réuni de nombreux invités, dont des membres du Club des femmes internationales de Copenhague, des journalistes, des responsables d’établissements éducatifs ainsi que des représentants d’organisations et d’institutions danoises.

Photos : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyên Lê Thanh, a souligné que cette rencontre constituait une occasion privilégiée de "rapprocher le Vietnam de ses amis danois et internationaux", non seulement sur le plan géographique, mais surtout en renforçant la compréhension mutuelle et les liens humains.

Elle a mis en avant l’image d’un Vietnam dynamique, innovant et en pleine transformation, poursuivant un développement rapide et durable. Le diplomate vietnamien a également exprimé son souhait que, grâce aux échanges culturels, éducatifs et à la coopération multisectorielle, les deux pays continuent de consolider leur relation d’amitié et d’élargir leur partenariat, notamment dans des domaines clés tels que l’innovation, la transformation numérique et le développement durable.

Lors de l’événement, Soren Davidsen, vice-président du groupe Davidsen-K, - ancien résident au Vietnam, a partagé son regard de Danois ayant une connaissance approfondie du pays. Il a salué les réalisations remarquables du Vietnam, son esprit d’indépendance, sa capacité d’adaptation et son intégration croissante à l’économie mondiale. Il a également mis en lumière des traits caractéristiques du peuple vietnamien, tels que l’hospitalité, le dynamisme et une forte aspiration au progrès.

Les participants ont ensuite échangé dans une atmosphère conviviale, partageant leurs expériences et leurs impressions positives sur le Vietnam, notamment sa richesse culturelle, la diversité de ses paysages et la chaleur de ses habitants. Par son ambiance ouverte et chaleureuse, l’événement a contribué à renforcer l’image d’un Vietnam moderne, attractif et profondément ancré dans ses traditions.

VNA/CVN