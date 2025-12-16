Congo : plus de 500.000 déplacés en deux semaines au Sud-Kivu

Plus de 500.000 personnes, dont plus de 100.000 enfants, ont été déplacées depuis le 1er décembre par des combats intenses dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, l'UNICEF s'est dit "profondément alarmé" par l'escalade rapide des hostilités au Sud-Kivu, qui a contraint des centaines de milliers d'enfants et de familles à fuir à la recherche de sécurité, tant à l'intérieur de la RDC qu'au-delà des frontières, notamment vers le Burundi et le Rwanda voisins.

L'UNICEF a appelé toutes les parties au conflit à protéger les enfants et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

Alors que la violence continue de s'étendre, les déplacements devraient encore augmenter, a indiqué l'UNICEF, précisant que des centaines de personnes, dont au moins quatre enfants, ont été tuées depuis le 2 décembre dans le cadre des combats dans la province.

Un afflux soudain de personnes fuyant les violences a également été enregistré au Burundi voisin. Entre le 6 et le 11 décembre, plus de 50.000 nouveaux arrivants ont été identifiés, dont près de la moitié sont des enfants. Ce chiffre devrait encore augmenter à mesure que les autorités poursuivent l'identification des personnes en quête de refuge, selon l'UNICEF.

Plus tôt cette semaine, la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) a annoncé s'être emparée d'Uvira, deuxième plus grande ville de la province du Sud-Kivu, située près de la frontière burundaise, dans le cadre de la dernière vague d'offensives dans la région.

Après la chute de Bukavu, chef-lieu de la province, aux mains du M23 en février, Uvira avait servi de centre administratif provisoire du Sud-Kivu. Important pôle commercial proche de la frontière burundaise, la ville revêt une importance stratégique majeure dans l'est de la RDC.

La perte d'Uvira pourrait, à terme, ouvrir un corridor vers les provinces du sud-est de la RDC, notamment la province du Haut-Katanga, une région économique clé, alors que des affrontements entre combattants du M23 et forces gouvernementales congolaises ont également été signalés plus au Sud, dans les zones de Baraka et de Fizi.

Xinhua/VNA/CVN