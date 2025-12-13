Vingt États américains poursuivent Trump en justice pour sa hausse des frais liés aux visas H-1B

La Californie et 19 autres États américains poursuivent l'administration du président Donald Trump pour sa politique visant à augmenter les frais de demande de nouveau visa H-1B à hauteur de 100.000 dollars, a annoncé vendredi 12 décembre le procureur général de Californie, Rob Bonta.

>> La paralysie budgétaire touche à sa fin aux États-Unis, sur fond de dissensions démocrates

>> Trump supprime des restrictions de Biden sur la consommation des véhicules

>> Trump annonce 12 milliards d'USD d'aide pour les agriculteurs américains, frappés par ses droits de douane

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'administration Trump a annoncé en septembre dernier son intention d'imposer des frais pour les visas H-1B, affirmant que le programme de visas pour non-immigrants "a été délibérément exploité pour remplacer, plutôt que compléter, les travailleurs américains par une main-d'œuvre moins bien rémunérée et moins qualifiée".

M. Bonta et cette coalition d'États démocrates estiment que cette politique, mise en œuvre par le ministère de la Sécurité intérieure, constitue une violation flagrante de la loi et créerait un obstacle coûteux pour les employeurs.

"En tant que quatrième économie mondiale, la Californie sait que lorsque des talents qualifiés du monde entier rejoignent notre main-d'œuvre, cela fait progresser notre État", a dit M. Bonta, qualifiant les nouveaux frais de "charges financières inutiles et illégales" pour les employeurs publics et autres prestataires de services essentiels.

Selon un communiqué de presse, Rob Bonta et la procureure générale du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, sont en pointe dans ce dépôt de plainte au côté des procureurs généraux du Minnesota, de New York, du Wisconsin et d'autres États.

La Chambre de Commerce des États-Unis, un lobby de premier plan dans le pays, a de son côté attaqué en justice en octobre dernier ce projet de M. Trump concernant les visas H-1B.

Xinhua/VNA/CVN