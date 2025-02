Gaza : plus de 2.300 enfants palestiniens traités pour malnutrition aiguë en janvier

Photo : UN/CVN

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), cela comprend 1.966 enfants diagnostiqués avec une malnutrition aiguë modérée et 403 enfants diagnostiqués avec une malnutrition aiguë sévère.

En ce qui concerne la malnutrition maternelle, plus de 13.000 femmes ont été examinées en janvier, les données montrant un taux moyen de malnutrition de 10 à 15% des femmes examinées.

L'OCHA a ajouté que la malnutrition aiguë était quasiment inexistante à Gaza avant le début des agressions sionistes contre les palestiniens en octobre 2023, et que "le manque d'accès aux aliments nutritifs et aux services essentiels depuis 15 mois, y compris les soins de santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, a conduit à la propagation de la malnutrition aiguë".

C'est le cas en particulier chez les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes ou allaitantes. L'OCHA estime que 90% de ces femmes ont connu une pauvreté alimentaire sévère, consommant deux groupes d'aliments ou moins par jour et principalement des aliments de faible valeur nutritionnelle tels que le pain et les légumineuses.

"En effet, chaque épisode de malnutrition aiguë a des répercussions à long terme, notamment sur le développement de l'enfant, et une mauvaise alimentation peut entraîner une malnutrition chronique (retard de croissance), d'où l'importance de la prévention", prévient le Bureau de coordination des affaires humanitaires onusien.

En ce qui concerne la Cisjordanie occupée, l'OCHA signale que les opérations des forces sionistes se poursuivaient dans les zones septentrionales, faisant davantage de martyrs, et causant des destructions et des déplacements au sein de la population palestinienne.

Photo : UN/CVN

Le dernier rapport de l'OCHA indique également qu'il y a eu une "hausse significative" du nombre d'enfants palestiniens morts en martyrs, suite aux violences sionistes en Cisjordanie occupée, y compris à El-Qods-Est, au cours des deux dernières années, par rapport aux 18 années précédentes, depuis que l'OCHA a commencé à documenter systématiquement les victimes en 2005.

Depuis janvier 2023, plus de 224 enfants sont tombés en martyrs suite aux agressions menées par les forces d'occupation sioniste ou des colons extrémistes - ce qui représente près de la moitié des 468 enfants martyrs de la Cisjordanie occupée, documentés par l'OCHA depuis 2005. Parmi eux, 11 enfants sont morts en martyrs depuis le début de l'année 2025 suite aux violences sionistes, dont six lors de frappes aériennes de l'occupation.

APS/VNA/CVN