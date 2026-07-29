Vietnam - Laos : coopération en matière d’organisation et de gouvernance publique

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu à Hanoï Sisay Leudetmounsone, cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la réforme administrative, la formation des cadres, le développement institutionnel et la modernisation de l’administration publique.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 29 juillet, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu Sisay Leudetmounsone, secrétaire du Comité central et cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), en visite de travail au Vietnam.

Lê Minh Hung a salué cette visite, estimant qu’elle contribuait à concrétiser les accords conclus au plus haut niveau entre les deux Partis et les deux États, tout en approfondissant les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Sisay Leudetmounsone a présenté au Premier ministre vietnamien l’état d’avancement de la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès du Parti, les résultats récents obtenus par le secteur de l’organisation au Laos ainsi que les objectifs de sa visite de travail auprès de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du ministère vietnamien de l’Intérieur. Elle a notamment souligné les résultats concrets et fructueux des rencontres entre les responsables des deux commissions de l’organisation ainsi qu’entre la Commission centrale de l’organisation du PPRL et le ministère vietnamien de l’Intérieur.

Le Premier ministre s’est félicité du développement soutenu et global des relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines. Il a salué les résultats de la coopération entre le ministère lao de l’Intérieur, puis entre la Commission centrale de l’organisationdu PPRL et le ministère vietnamien de l’Intérieur.

Les deux parties coopèrent étroitement dans les domaines du développement institutionnel, de l’organisation de l’appareil administratif, de la gestion des cadres, des fonctionnaires et des agents publics, de la réforme administrative et du renforcement des capacités de gouvernance. Elles se soutiennent également mutuellement dans les forums de coopération de l’ASEAN consacrés à la fonction publique.

Le Premier ministre a salué la signature d’un nouveau mémorandum de coopération pour la période 2026-2030, qui témoigne de la volonté des deux parties d’adapter leur mécanisme de coopération à l’évolution des missions et de l’organisation des institutions concernées.

Une coopération appelée à s’approfondir

Il a proposé que les deux organismes poursuivent leur étroite coopération en maintenant les échanges de délégations à tous les niveaux, en mettant en œuvre efficacement les engagements prévus dans le mémorandum récemment signé, en intensifiant les échanges d’informations et d’expériences professionnelles ainsi qu’en partageant des modèles et des initiatives dans les domaines de l’organisation administrative, de la gouvernance publique et du développement d’une fonction publique moderne.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, en particulier dans le cadre de l’ASEAN sur les questions de fonction publique. Le Premier ministre a en outre demandé au ministère vietnamien de l’Intérieur de poursuivre son appui à la Commission centrale de l’organisation du PPRL par l’organisation de programmes de formation, de perfectionnement et de renforcement des capacités au bénéfice de ses cadres, en fonction des besoins du Laos et des capacités de soutien du Vietnam.

Pour sa part, Sisay Leudetmounsone a souhaité que les hauts dirigeants vietnamiens, en particulier Lê Minh Hung, continuent de soutenir et d’orienter la coopération entre la Commission centrale de l’organisation du PPRL et ses partenaires vietnamiens, notamment dans les domaines de la construction du Parti, de la formation des cadres, de l’organisation de l’appareil d’État, de l’administration locale, de la gestion des fonctionnaires, du développement institutionnel, de la réforme administrative, des politiques d’émulation et de récompense, ainsi que de la rationalisation des structures administratives afin d’améliorer leur efficacité.

VNA/CVN