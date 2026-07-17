À Hà Tinh, des jeunes au service du numérique

Des milliers de jeunes volontaires de la province de Hà Tinh mettent leur été au service de la transition numérique en accompagnant les habitants dans l'usage des outils digitaux. Leur engagement dépasse la simple assistance technique pour favoriser une autonomie durable et rapprocher les services publics de la population.

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Photo : TP/CVN

Depuis le début du mois de juillet, les jeunes volontaires sillonnent les communes de Hà Tinh pour accompagner les habitants dans leurs démarches numériques. Présents dans les maisons de la culture, les sièges des comités populaires ou directement au domicile des citoyens, ils interviennent aux côtés de la police et des équipes communautaires du numérique, du matin jusqu'en soirée, afin de faciliter l'appropriation des nouveaux services digitaux.

Déployée dans le cadre de l'opération "Été numérique 2026", l'initiative permet aux habitants de prendre en main les principales plateformes numériques, notamment VNeID et iHaTinh. Les volontaires les accompagnent également dans la dématérialisation de leurs documents administratifs, l'utilisation des services publics en ligne et du carnet de santé électronique, tout en les sensibilisant aux réflexes à adopter pour se prémunir contre les cyberescroqueries.

Dans les campagnes, où les seniors restent les plus éloignés des usages numériques, les bénévoles adaptent leur accompagnement au rythme de chacun. Ils expliquent patiemment les gestes du quotidien, de la connexion à un compte à la consultation des informations personnelles, en passant par l'intégration de documents administratifs. Les personnes âgées, isolées ou ayant des difficultés à se déplacer reçoivent, si nécessaire, une assistance directement à leur domicile.

Pas à pas

Dans les communes de Kim Hoa, Son Tây et Mai Phu, les bénévoles s'adaptent au rythme de la vie rurale. Les visites à domicile se poursuivent tout au long de la journée, tandis que les maisons de la culture accueillent, chaque soir, des permanences destinées aux habitants qui ne peuvent se libérer plus tôt.

Peu à peu, les effets de cette mobilisation se font sentir. Des personnes âgées, qui n'utilisaient jusqu'alors leur téléphone que pour appeler leurs proches, réalisent désormais seules leurs démarches administratives en ligne et accèdent directement aux services numériques.

Photo : TP/CVN

Selon un jeune volontaire de Kim Hoa, de nombreux seniors disposaient déjà d'un smartphone, mais n'en faisaient qu'un usage très limité. Les explications étaient souvent répétées à plusieurs reprises avant que chacun maîtrise les principales fonctionnalités. "Nous ne cherchons pas seulement à installer une application, mais à rendre les habitants autonomes dans son utilisation", a-t-il résumé.

La mission des volontaires ne s'arrête pas à l'accompagnement des démarches en ligne. Ils sensibilisent également les habitants aux risques de cybercriminalité, en les aidant à repérer les tentatives d'escroquerie par téléphone ou sur les réseaux sociaux et en leur rappelant de ne jamais divulguer leurs codes OTP, leurs données personnelles ou leurs coordonnées bancaires.

Déployée de juin à fin août dans le cadre du Projet 06 du gouvernement et du Programme national de transformation numérique, l'opération repose sur une étroite coopération entre les organisations de jeunesse, la police et les équipes communautaires du numérique. Ensemble, elles appliquent la méthode du "porte-à-porte" afin de permettre à chaque habitant de s'approprier les services numériques.

Le secrétaire de l'Union de la jeunesse de Kim Hoa, Hô Huy Hùng, a précisé que la commune s'était fixé pour objectif d'accompagner plus de 4.000 habitants âgés de 18 ans et plus dans la prise en main des plateformes numériques. Un peu plus d'une semaine après le lancement de la campagne, la quasi-totalité de cette cible avait déjà été atteinte, seules quelque 500 personnes restant à accompagner, principalement parce qu'elles travaillaient hors de la commune ou n'étaient pas encore disponibles.

Pour Hô Huy Hùng, l'efficacité de la campagne ne se mesure pas au nombre d'applications téléchargées, mais à l'autonomie acquise par les habitants. "Le jour où ils n'auront plus besoin de nous pour utiliser ces services, nous aurons atteint notre objectif", a-t-il résumé.

Thao Nguyên/CVN