IA : à Shanghai, des robots humanoïdes témoignent des ambitions chinoises

Photo : AFP/VNA/CVN

Cet événement annuel, le World AI Conference (WAIC), vise à mettre en avant les progrès du géant asiatique dans ce secteur en perpétuelle évolution, où le gouvernement cherche à positionner le pays en tant que leader mondial, tant en matière de technologie que de régulation, et prendre le dessus sur les États-Unis.

Samedi 26 juillet, à l'ouverture de la conférence, le Premier ministre Li Qiang a appelé à une bonne gouvernance et au partage des ressources, annonçant notamment la création d'un organisme, lancé par Pékin, et destiné à stimuler la coopération internationale en matière d'IA.

"Trouver un équilibre entre développement et sécurité exige un consensus urgent plus large de la part de l'ensemble de la société", a-t-il souligné. Loin des questions de sécurité, l'exaltation était le maître mot dans les travées de l'exposition organisée ce weekend.

"La demande est actuellement très forte, que ce soit en termes de données, de scénarios, d'entraînement de modèle (...) L'atmosphère générale dans ces domaines est particulièrement vivace", observe Yang Yifan, directeur en recherche et développement chez Transwarp, une entreprise shanghaienne de l'IA.

Cette année, le WAIC marque un moment phare pour la Chine depuis la sortie d'un modèle d'IA local, de la start-up DeepSeek, qui a égalé les performances de ses concurrents américains pour un coût annoncé plus faible.

Les organisateurs affirment que plus de 800 entreprises ont participé à l'événement, avec plus de 3.000 produits présentés, dont des robots humanoïdes, véritables stars parmi les visiteurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur un stand, un robot joue de la batterie sur l'incontournable "We Will Rock You" du groupe britannique Queen. D'autres droïdes s'improvisent ouvriers à la chaîne, jouent au curling face à des adversaires en chair et en os, ou servent des boissons depuis un distributeur - quelque peu maladroitement, il est vrai.

Le degré de sophistication de ces machines, aux mouvements certes saccadés, est clairement observable par rapport à l'édition de l'an passé. Le gouvernement chinois soutient la robotique, un domaine dans lequel certains experts estiment que la Chine a d'ores et déjà pris l'avantage sur les États-Unis.

Sur le stand d'Unitree, l'androïde G1, haut d'environ 1,30 m, donne des coups de pied, pivote et se balance tout en gardant son équilibre avec une relative fluidité en mimant un combat de boxe.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avant l'ouverture de la conférence, l'entreprise établie à Hangzhou (Est) a annoncé le lancement d'un nouvel humanoïde, le R1, pour moins de 6.000 dollars.

"Humains numériques"

La plupart des outils high-tech n'ont toutefois ni faux bras ni fausses jambes, à l'image des assistants recourant à l'IA.

En tant que faux hommes d'affaires, femmes en petite tenue ou guerriers antiques, ces compagnons numériques saluent la foule des visiteurs depuis des écrans, les interrogeant sur leur journée. Sur d'autres stands, les curieux ont la possibilité de créer leurs propres avatars virtuels.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le géant de la tech Baidu a justement annoncé samedi une nouvelle génération d'"humains numériques", ses agents IA prenant pour modèles de véritables personnes et "capables de penser et prendre des décisions".

L'entreprise a récemment laissé un de ces personnages virtuels présenter six heures durant une émission de vente en ligne sous les traits d'un célèbre streameur chinois, au côté d'un autre avatar, s'arrogeant des réussites inégalées en matière de vente, a vanté Baidu.

Plus de 10.000 entreprises recourent déjà à cette technologie, a indiqué Wu Chenxia, de Baidu.

Interrogés sur les impacts de l'IA dans le monde du travail - une des principales préoccupations qui émergent à mesure que se généralise son utilisation -, M. Wu a souligné que l'IA devait être employée pour améliorer la qualité du travail et faire gagner du temps aux humains, mais que l'apport de ces derniers restait nécessaire.

En Chine, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne commence à s'accélérer.

Au WAIC, Baidu a également annoncé qu'il avait obtenu l'autorisation d'exploiter des robotaxis entièrement autonomes dans certaines parties du vaste district de Pudong, la première incursion de ce service dans le centre-ville de Shanghai.

Pour l'heure, peu de visiteurs du WAIC se disent inquiets, face aux saltos arrières de chiens robots qui les captivent.

AFP/VNA/CVN