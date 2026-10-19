Le PIB chinois en hausse de 4,5% en glissement annuel au troisième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,5% en glissement annuel au troisième trimestre de 2026, selon les données publiées lundi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce taux de croissance est supérieur à celui du deuxième trimestre, qui s'élevait à 4,3%, indiquent ces données. L'économie du pays a progressé de 4,6% en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres.

La deuxième économie mondiale a généré environ 107.110 milliards de yuans (environ 15.940 milliards de dollars) de production entre janvier et septembre, précisent les données.

L'économie nationale a progressé malgré les pressions et a continué à s'orienter vers un développement de haute qualité, tiré par l'innovation, avec des évolutions positives croissantes des principaux indicateurs, a déclaré le BES dans un communiqué.

Soulignant que la croissance du PIB de 4,6% enregistrée au cours des trois premiers trimestres est conforme à l'objectif de croissance annuel du pays, le directeur adjoint du BES, Mao Shengyong, a indiqué lors d'une conférence de presse que l'économie avait généré 5.700 milliards de yuans de production au cours de cette période, ce qui représente la plus forte augmentation jamais enregistrée pour la même période au cours des cinq dernières années.

Les nouveaux moteurs de croissance ont continué de progresser en Chine, contribuant à plus de 40% à la croissance économique du pays au cours des trois premiers trimestres, selon des estimations préliminaires.

La production industrielle en valeur ajoutée a augmenté de 5,3% en base annuelle, avec une hausse de 10,2% dans la fabrication d'équipements et de 14,3% dans le secteur des hautes technologies.

La production de robots industriels, de batteries lithium-ion et d'équipements d'impression 3D a bondi de 29,1%, 39,5% et 62,5%, respectivement. Les données publiées lundi révèlent également que le secteur des services a progressé de 5,2% en glissement annuel au cours des neuf premiers mois, avec une hausse de 10,4% pour la transmission d'informations, les logiciels et les services informatiques, et de 12,3% pour le crédit-bail et les services aux entreprises.

Les importations et les exportations de biens ont augmenté de 18,8% en glissement annuel pour atteindre 39.940 milliards de yuans au cours de cette période, les importations ayant progressé de 22,3%.

Pour le seul mois de septembre, les échanges commerciaux ont progressé de 27,5%. Le taux de chômage urbain s'est établi en moyenne à 5,2% au cours des trois premiers trimestres, inchangé par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre de septembre était de 5,2%, en baisse de 0,1 point de pourcentage sur un mois.

Au cours des neuf premiers mois, le revenu disponible par habitant a augmenté de 5,3% en valeur nominale et de 4,4% en termes réels sur un an. Au cours des trois premiers trimestres, les ventes au détail de biens de consommation ont augmenté de 1,1% en glissement annuel, tandis que celles des services ont progressé de 5%. M. Mao a ajouté que la consommation d'énergie par unité du PIB avait reculé de 3,1% durant cette période.

La Chine redoublera d'efforts pour stimuler la demande intérieure, améliorer l'offre et renforcer l'efficacité des politiques macroéconomiques afin de maintenir la dynamique positive d'un développement de haute qualité et tiré par l'innovation, d'après M. Mao.

Xinhua/VNA/CVN