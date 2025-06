France

Les lieux rafraîchis, premiers et derniers refuges face aux canicules extrêmes

Face au risque de chaleurs extrêmes prolongées, aggravé par le réchauffement climatique, de plus en plus de villes cartographient leurs lieux "rafraîchis", susceptibles d'accueillir quelques heures durant les populations les plus fragiles, mais les besoins sont immenses et les solutions souvent sous-dimensionnées.