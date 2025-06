L'ONU rapporte 41.370 graves abus commis contre des enfants dans les conflits armés en 2024

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le nombre de graves abus, qui ont affecté 22.495 enfants dans 25 situations, représente une flambée de 25% par rapport à 2023.

Dans l'ensemble, 36.221 graves abus ont été commis en 2024 et 5.149 l'ont été plus tôt, mais avérés en 2024. Parmi les enfants victimes, 14.383 étaient des garçons, 7.320 étaient des filles et 792 étaient de sexe inconnu, indique le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés.

Le plus grand nombre de graves abus a été confirmé en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, en République démocratique du Congo, en Somalie, au Nigeria ainsi qu'en Haïti.

Les abus commis ont été pour la plupart des meurtres et des mutilations touchant à 11.967 enfants, suivis du refus d'accès à l'aide humanitaire, du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats, et des enlèvements.

Le refus d'accès à l'aide humanitaire a atteint une échelle alarmante, avec un record d'employés humanitaires, y compris des employés d'agences onusiennes, tués en 2024.

Les parties au conflit ont attaqué des convois et du personnel d'aide humanitaire, en ont arbitrairement détenu des membres, restreint des activités et mouvements humanitaires, adopté des barrières bureaucratiques et administratives et se sont immiscées dans les opérations humanitaires, privant les enfants d'accès aux soins, à l'éducation, à la protection et aux nécessités vitales, selon le rapport.

Xinhua/VNA/CVN