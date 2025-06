L'observatoire Vera Rubin révèle de premières images spectaculaires

>> L'observatoire Vera Rubin révèle de premières images spectaculaires

Photo : AFP/VNA/CVN

Le télescope géant financé par la Fondation nationale pour la science et le ministère américain de l'Energie est situé au Chili, endroit idéal pour observer le cosmos, grâce à une faible couverture nuageuse et à un climat sec.

Après avoir mis plus de 20 ans à voir le jour, l'observatoire a publié ses premières images, dont celle de la nébuleuse Trifide et de la nébuleuse de la Lagune, à plusieurs milliers d'années-lumières de la Terre. Cette image composite d'un rose vif sur un fond rouge-orangé est le résultat de 678 prises de vue réalisées en l'espace de sept heures.

Elle révèle ces pouponnières d'étoiles au sein de notre Voie lactée dans un niveau de détail inédit, rendant clairement visibles des éléments jamais observés auparavant.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une autre image offre une vue incroyable de l'amas de galaxies de la Vierge. L'équipe de l'observatoire a également publié une vidéo baptisée "coffre au trésor cosmique" débutant avec un gros plan sur deux galaxies qui finit par petit à petit en révéler environ dix millions de plus.

On y voit l'univers "grouillant d'étoiles et de galaxies. Les poches noires, apparemment vides, de l'espace entre les étoiles dans le ciel nocturne lorsque vous le regardez sans aide, sont transformées ici en tapisseries scintillantes" , a déclaré Zeljko Ivezic, directeur de la construction de l'observatoire Vera Rubin.

Les galaxies spirales, elliptiques et en amas apparaissent dans des tons vifs de rouge, de bleu et d'orange. Ces couleurs révèlent des détails clés tels que la distance et la taille avec une précision inégalée, aidant les scientifiques à mieux comprendre l'histoire de l'expansion de l'univers.

Les couleurs ne correspondent pas exactement à ce que l'œil nu verrait, explique la scientifique Federica Bianco, car le télescope capte une gamme beaucoup plus large de longueurs d'onde. Elles sont plutôt représentatives : l'infrarouge est en rouge pour représenter les objets plus froids, tandis que l'ultraviolet est en bleu pour indiquer les objets plus chauds.

"Investissement"

"L'observatoire Rubin est un investissement dans notre futur, qui posera aujourd'hui la pierre angulaire de la connaissance sur laquelle nos enfants construiront fièrement demain", a déclaré Michael Kratsios, le responsable de la politique scientifique et technologique à la Maison Blanche.

Equipé d'un télescope de 8,4 m et de la plus grande caméra astronomique jamais construite au monde, l'observatoire s'appuie sur un puissant système de traitement de données.

Plus tard dans l'année, il commencera le projet "the Legacy Survey of Space and Time" (LSST), qui permettra, dans la prochaine décennie, de balayer le ciel chaque nuit, pour en capturer les changements les plus subtils avec une précision inégalée.

L'observatoire Vera C. Rubin porte le nom de l'astronome américaine qui a découvert la matière noire, une mystérieuse matière qui agit comme un ciment des galaxies, empêchant que les étoiles en soient éjectées.

L'énergie noire est une force responsable de l'expansion de l'univers. Ensemble, l'énergie et la matière noire sont censées en constituer 95%.

"En observant jusqu'à 20 milliards de galaxies, nous étudierons comment la lumière de ces galaxies lointaines nous est parvenue. La lumière de presque toutes les galaxies a été courbée par l'interaction gravitationnelle de la matière noire qui imprègne l'univers", pouvant ainsi éclairer ces mystères cosmiques, a déclaré le scientifique Aaron Roodman.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

L'observatoire est également considéré comme l'un des instruments les plus puissants pour suivre les astéroïdes. En seulement dix heures, il a découvert 2.104 nouveaux astéroïdes dans notre système solaire, dont sept proches de la Terre et ne représentant aucun danger.

Tous les autres observatoires combinés, qu'ils soient dans l'espace ou sur Terre, découvrent environ 20.000 nouveaux astéroïdes par an. Il devrait également être le plus efficace pour repérer des objets interstellaires traversant notre système solaire.

Le Chili accueille des télescopes de plus de 30 pays, y compris certains des instruments astronomiques les plus avancés au monde, dont l'observatoire ALMA, le radiotélescope le plus puissant de la planète.

Un autre projet majeur, l'Extremely Large Telescope, devrait entrer en service en 2027 et promet d'explorer des distances cosmiques jusqu'ici inaccessibles.

AFP/VNA/CVN