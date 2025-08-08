La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur pour soutenir l'économie

Face à une économie malmenée, notamment par les risques liés aux droits de douane américains, la Banque d'Angleterre a abaissé jeudi 7 août son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 4%, à l'issue d'un vote serré.

"Cette décision a été minutieusement soupesée", a admis le gouverneur de l'institution, Andrew Bailey, dans des remarques jointes au rapport. "Les taux d'intérêts sont toujours sur une trajectoire descendante, mais les futures baisses de taux devront être effectuées graduellement et prudemment" , a-t-il ajouté.

Après une pause en juin, les analystes s'attendaient largement à cette coupe, la cinquième depuis le début du cycle d'assouplissement monétaire de la banque centrale britannique en août 2024. Cette réduction est "une nouvelle bienvenue" , a réagi la ministre des Finances, Rachel Reeves, soulignant qu'elle permettra de "réduire le coût des prêts" pour les particuliers et les entreprises.

La BoE fait face à une situation ambivalente. D'un côté, la hausse des prix a accéléré de façon inattendue en juin, à 3,6% sur un an -bien qu'elle reste largement inférieure à son pic de plus de 11% fin 2022.

Mais en parallèle, la croissance du PIB a reculé pour la deuxième mois d'affilée en mai et le taux de chômage atteint un niveau inédit en près de quatre ans, signe d'un ralentissement de l'emploi dans la foulée d'une hausse des cotisations patronales décidée par le gouvernement travailliste.

"Incertitude" liée aux droits de douane

L'institution monétaire a à peine rehaussé jeudi 7 août sa prévision pour la croissance britannique en 2025, à 1,25%, contre 1% projeté en mai, et a laissé inchangée sa projection pour 2026, à 1,25% également.

Dans la foulée de l'annonce, vers 11h10 GMT (13h10 à Paris), la devise britannique gagnait 0,54% face au billet vert, à 1,3429 dollar pour une livre.

En dépit d'un accord conclu fin juin avec Washington, qui limite à 10% les droits de douane de Donald Trump sur la plupart des produits britanniques , l'économie du Royaume-Uni, ouverte et fortement intégrée, reste vulnérable à ces surtaxes, dont une nouvelle salve est entrée en vigueur jeudi 7 août.

"L'impact direct des surtaxes douanières américaines est moins sévère que redouté, mais l'incertitude plus générale liée aux droits de douane continue de peser sur la confiance", indique la Banque d'Angleterre dans son rapport. Divisés sur la marche à suivre, et pour la première fois de leur histoire, les membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont dû voter à deux reprises afin de dégager une majorité.

Remontée de l'inflation

Lors du deuxième ballot, cinq d'entre eux ont finalement voté en faveur d'une coupe de 0,25 point de pourcentage. L'un d'eux était même initialement favorable à une plus large coupe de 0,5 point. Les quatre autres membres se sont exprimés en faveur d'un statu quo.

La BoE s'attend par ailleurs à ce que l'inflation grimpe jusqu'à 4% en septembre, avant de ralentir vers sa cible de 2% au second trimestre 2027, là où elle prévoyait en mai atteindre cet objectif début 2027.

L'institution attribue le rebond des prix en juin à "l'accélération des prix alimentaires, de l'énergie et des services" , sans se prononcer précisément sur l'impact des droits de douane. Les prix alimentaires reflètent notamment ceux des matières premières que le Royaume-Uni est contraint d'importer, comme le cacao et le café, qui se sont négociés à des sommets en raison de conditions météorologiques défavorables.

La Réserve fédérale américaine (Fed), qui a opté pour un statu quo sur ses taux fin juillet demeurant dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%, devrait de son côté les abaisser en septembre, estiment les marchés.

La Banque centrale européenne a elle aussi récemment gardé ses taux inchangés, et se montre satisfaite de l'apaisement de l'inflation dans la zone euro.

