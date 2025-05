Guerre commerciale

Donald Trump menace l'UE de 50% de droits de douane, les Bourses européennes en baisse

Alors que des négociations sont en cours sur les tarifs entre les États-Unis et l'Union européenne, le président américain a agité une nouvelle hausse ce vendredi 23 mai. Donald Trump a annoncé vendredi avoir recommandé l'instauration de droits de douane de 50% sur les biens en provenance de l'Union européenne à compter du 1 er juin.

Photo : AP/VNA/CVN

Le président américain, Donald Trump, a menacé ce vendredi 23 mai l'Union européenne d'appliquer 50% de droits de douane aux produits européens importés aux États-Unis à compter du 1er juin, estimant que les négociations en cours "ne vont nulle part".

"Il est très difficile de traiter avec l'UE, qui a été créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d'un point de vue commercial. [...] Nos discussions ne vont nulle part. Dans ces conditions, je recommande d'imposer 50 % de droits de douane sur l'UE, à compter du 1er juin. Il n'y a pas de droits de douane sur les produits fabriqués aux États-Unis", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

L'Union européenne travaille de "bonne foi" pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis fondé sur le "respect" et non sur les "menaces", a rétorqué le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic. L'UE est "pleinement engagée et déterminée à obtenir un accord qui fonctionne pour les deux parties", a-t-il ajouté.

En Europe

Les Bourses européennes ont chuté ce vendredi 23 mai, accusant le coup après les menaces douanières du président américain contre le Vieux Continent, alors que les négociations commerciales doivent se poursuivre jusqu’en juillet.

La Bourse de Paris a fortement chuté de 1,65%, après avoir perdu brièvement plus de 3% en séance, Francfort a reculé de 1,54% et Milan de 1,94%.



Londres a lâché seulement 0,24%, les États-Unis et le Royaume-Uni ayant déjà conclu un accord commercial début mai.

Aux États-Unis

La Bourse de New York évolue en baisse ce vendredi 23 mai, lestée par les nouvelles menaces de Donald Trump.

À Wall Street, vers 16h00 GMT, l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,82%, le Nasdaq chutait de 1,09% et le Dow Jones reculait de 0,73%.

Le président américain a aussi menacé vendredi 23 mai d'imposer "au moins 25%" de droits de douane à Apple, si l'entreprise ne fabrique pas ses iPhone aux États-Unis, faisant reculer l'action du géant technologique de 2,64% à New York (à 196,22 dollars).

Déficit commercial américain

Le président américain a également dénoncé, pêle-mêle, les "barrières commerciales, la TVA, les sanctions ridicules contre les entreprises, les barrières non-douanières, les manipulations monétaires, les poursuites injustifiées et injustes contre des entreprises américaines, qui ont conduit à un déficit commercial de plus de 250 millions de dollars par an, ce qui est totalement inacceptable".

Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises le déficit commercial des États-Unis dans ces échanges bilatéraux avec l'Europe, qu'il estime entre 300 et 350 milliards de dollars.

Selon les données du représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR), le déficit commercial des États-Unis avec l'UE s'élevait plutôt à 235 milliards de dollars en 2024 mais la Commission européenne conteste ces données, parlant de 150 milliards d'euros (environ 160 milliards de dollars) pour les seuls biens, et uniquement 50 milliards d'euros en y intégrant l'excédent commercial américain en termes de services.

Un taux actuellement à 12,5%

Les droits de douane appliqués aux produits européens s'élèvent actuellement à 12,5% en moyenne, 2,5% correspondant au niveau avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, auxquels se sont ajoutés 10% depuis début avril et l'annonce de ses droits de douane dits "réciproques".

La Maison Blanche avait initialement prévu de taxer les produits européens à hauteur de 20%, avant d'annoncer dans la foulée une pause de 90 jours sur les droits de douane au-delà de 10%, le temps de laisser les négociations arriver à leur terme. Cette pause devrait s'achever théoriquement début juillet.

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, s'est entretenu à plusieurs reprises ces dernières semaines avec ses homologues américains, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et le représentant au Commerce, Jamieson Greer, mais sans que de réelles avancées n'aient été jusqu'ici réalisées.

"Cela nous mettrait dans une situation intenable"

Ces nouveaux droits de douane américains "porteraient gravement atteinte" aux liens commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis, a réagi vendredi 23 mai le Premier ministre irlandais, Micheal Martin.

Les "nouvelles menaces" de Donald Trump "n'aident en rien" dans les négociations commerciales entre Washington et Bruxelles, a de son côté déclaré sur X le ministre français chargé du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin.

Les producteurs français de cognac ne seraient plus en mesure de vendre leurs eaux-de-vie aux États-Unis si ces nouvelles taxes entraient en vigueur, a par ailleurs réagi vendredi 23 mai une source haut placée au sein du secteur.

"Les droits de douane de 50% évoqués par le président Trump ne permettraient plus à nos produits d’être vendus aux États-Unis, alors qu’il s’agit de notre premier marché traditionnel, avec plus de 50% des ventes de cognac en volume", a dit cette source. "Cela nous mettrait dans une situation intenable par rapport à nos grands concurrents internationaux soumis à des niveaux de taxe bien plus bas".

Les entreprises de smartphones menacées à leur tour

Le géant américain Apple a lui aussi été menacé vendredi 23 mai de se voir imposer "au moins 25%" de droits de douane, si l'entreprise ne fabrique pas ses iPhone aux États-Unis.

"Cela fait longtemps que j'ai informé Tim Cook d'Apple que je m'attendais à ce que les iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n'est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d'au moins 25% aux États-Unis", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Lors de son voyage au Qatar la semaine dernière, le président américain avait affirmé avoir dit à Tim Cook, le directeur général d'Apple : "Nous vous avons très bien traités. Nous avons accepté toutes les usines que vous avez construites en Chine durant des années".

"Ça ne nous intéresse pas que vous en construisiez en Inde. L'Inde peut s'occuper d'elle-même toute seule, elle va très bien", avait-il poursuivi, à l'occasion de la deuxième étape de sa tournée dans le Golfe. "Nous voulons que vous construisiez ici (aux États-Unis)".

Lors de la présentation des derniers résultats d'Apple début mai, Tim Cook avait dit s'attendre à ce que "la majorité des iPhone vendus aux États-Unis", pendant le trimestre en cours, proviennent d'Inde.

Cette mesure permettait d'éviter des droits de douane de 145% appliqués par les États-Unis aux produits venus de Chine, traditionnellement cœur de la fabrication des célèbres smartphones. Depuis, les deux pays se sont mis d'accord pour une trêve de 90 jours sur leurs surtaxes douanières.

Plus tard, Donald Trump a précisé que des droits de douane de 25% seraient appliqués à l'ensemble des entreprises vendant aux États-Unis des smartphones assemblés à l'étranger.

"Ce serait aussi Samsung et tous ceux qui fabriquent ce produit", a-t-il déclaré lors d'un point-presse à la Maison Blanche, mentionnant une entrée en vigueur "fin juin". "Sinon, ce ne serait pas juste".

AFP/VNA/CVN