Célébration du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh

Le 29 juin, Duong Anh Duc, chef de la Commission centrale de propagande et de mobilisation de masse du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a présenté le programme des célébrations marquant le 50ᵉ anniversaire du jour où la ville de Saïgon - Gia Dinh a eu l'honneur de porter le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026).

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Photo : Net/CVN

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville organise une vaste série d'activités politiques, culturelles, artistiques et sportives, initie plusieurs projets d'infrastructures stratégiques et lance un mouvement d'émulation exceptionnel.

Ces manifestations visent à rappeler la portée historique de la décision de donner à la ville le nom du Président Hô Chi Minh, à mettre en valeur les réalisations accomplies au cours des cinquante dernières années de construction et de développement, tout en renforçant l'esprit d'unité, de dynamisme et de créativité afin de poursuivre le développement de la métropole dans une nouvelle étape.

Un programme d'envergure

Les célébrations débutent le 1ᵉʳ juillet au matin par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au Parc du monument du Président Hô Chi Minh sur l'avenue Nguyên Huê (quartier de Saïgon).

La cérémonie officielle se tient le 2 juillet au matin au Palais de la Réunification. Il s'agit de l'événement politique majeur des célébrations, réaffirmant la portée historique de la résolution de l'Assemblée nationale qui a officiellement rebaptisé la ville de Saïgon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville le 2 juillet 1976.

Dans la soirée du 2 juillet, une émission télévisée spéciale sera diffusée en direct depuis le Palais de la Réunification. Ce programme exceptionnel comprendra des duplex avec le Centre de la nouvelle ville à Binh Duong et la place de la tour Tam Thang à Vung Tàu, ainsi que des retransmissions en direct depuis la place Ba Dinh et le Mausolée du Président Hô Chi Minh à Hanoï, le site historique de Kim Liên (Nghệ An), le district insulaire de Côn Dao et la 4ᵉ Région navale à Cam Ranh (Khanh Hoa).

L'atmosphère des festivités est également animée par un large éventail d'activités culturelles, artistiques et sportives.

Les soirées des 1ᵉʳ et 2 juillet marquent par des spectacles artistiques accompagnés de projections en technologie 3D Mapping sur la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Le soir du 2 juillet, la ville offre un feu d'artifice artistique tiré depuis seize sites différents, comprenant cinq sites de tirs à haute et basse altitude, ainsi que onze sites de tirs à basse altitude.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville organise également des expositions, des présentations d'ouvrages, la sixième édition du Salon du livre pour la jeunesse, des activités culturelles et artistiques destinées aux enfants, ainsi que des expositions photographiques et des campagnes d'information dans plusieurs lieux de la ville.

Dans le domaine des arts, le spectacle de cirque et de marionnettes "Mo Show" a été conçu comme un projet artistique majeur dédié à cette célébration. La ville lance également un concours de composition de chansons et d'œuvres de don ca tài tu (chant des amateur) et de vong cô (chant de nostalgie) sur le thème "50 ans de Hô Chi Minh-Ville - Une éclatante épopée à Son nom", en parallèle de nombreuses autres manifestations culturelles et artistiques.

Mouvement d'émulation exceptionnel

L'un des temps forts des célébrations sera la cérémonie de lancement de plusieurs grands projets d'infrastructures, prévue dans la matinée du 1ᵉʳ juillet dans le secteur de Bên Nha Rông - Khanh Hôi.

Dix grands projets devraient être lancés, notamment le Parc culturel de Bên Nha Rông - Khanh Hôi et les espaces verts des berges de la rivière Saïgon ; l'autoroute urbaine reliant Hô Tràm à l'aéroport international de Long Thành ; la route côtière reliant Cân Gio à Vung Tau ; le pont-route Binh Tiên ; l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai ; les échangeurs reliant l'autoroute Bến Luc - Long Thanh à la route Rung Sác et à la Route nationale 50 ; le projet d'amélioration de l'environnement aquatique de Binh Duong ; plusieurs projets de logements locatifs ; ainsi que le port polyvalent et à conteneurs de Cái Mép Hạ.

Dans le secteur de l'éducation, la ville ambitionne d'achever et de mettre en service 70 projets représentant 1.251 nouvelles salles de classe, tout en lançant 100 nouveaux projets qui devraient ajouter 1.514 salles supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants du système éducatif.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville lancera également une campagne spéciale d'émulation intitulée "Fiers de 50 ans - Innovation et développement", qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Cette campagne sera étroitement liée à la mise en œuvre des politiques de protection sociale ainsi qu'aux objectifs de développement socio-économique, de réforme administrative, de transformation numérique, d'innovation et d'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Ce mouvement d'émulation accompagnera également la réalisation des grands projets d'infrastructures, le développement des politiques sociales et du tissu entrepreneurial, tout en demandant à chaque niveau de responsabilité de définir clairement les objectifs, les calendriers de mise en œuvre et les responsabilités des dirigeants.

Enfin, l'Union de la Jeunesse de Hô Chi Minh-Ville organise en 2026 le Congrès des jeunes exemplaires de Hô Chi Minh-Ville suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh, avec notamment le programme "Sur les traces de l'Oncle Hô", le Forum sur l'Espace culturel Hô Chi Minh, une cérémonie d'hommage et de présentation des réalisations au Président Hô Chi Minh, ainsi qu'une cérémonie de distinction des jeunes modèles les plus remarquables.

Minh Thu/CVN