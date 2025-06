France

Fête de la musique : Retailleau appelle au "maintien d'une extrême vigilance"

"Sans obérer le caractère festif et culturel de cet événement, le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays exige le maintien d'une extrême vigilance sur la protection des rassemblements et sites où un public important est concentré", a rappelé le ministre dans un télégramme daté de mardi 17 juin et consulté par l'AFP.

"En outre, ce type d'événement est traditionnellement générateur d'infractions d'opportunité (vols, etc.) ou liées à une consommation excessive d'alcool (atteintes aux personnes, dégradations). Il pourrait également être propice à des violences urbaines, notamment dans le courant de la nuit", a-t-il poursuivi.

En amont des festivités, Bruno Retailleau a appelé à insister sur "la mise en place de dispositifs contre les véhicules béliers", à "une attention particulière portée aux véhicules en stationnement à proximité des lieux de rassemblement" et de "sensibiliser" les maires "à la nécessité de prendre des mesures temporaires d'interdiction de circuler et de stationner".

Il a de plus incité à la mobilisation de la police municipale, à l'activation des systèmes de vidéo-protection, au recours à la sécurité privée sur les sites les plus fréquentés, à la prise d'arrêtés interdisant le port-transport de liquides inflammables, pétards et assimilés et à l'évacuation de déchets susceptibles de servir de projectiles ou d'être incendiés.

Durant la Fête de la musique, il a demandé la mise "en œuvre des dispositifs visibles de nature à dissuader les attaques terroristes, les troubles à l'ordre public et les infractions d'opportunité (patrouilles civiles anticriminalité)".

Ces dispositifs seront déployés en coordination avec les forces de l'opération Sentinelle, pour les sites "les plus sensibles ou emblématiques" et des effectifs devront être "capables d'intervenir en situation de contre-terrorisme".

Le ministre de l'Intérieur avait demandé samedi dernier 14 juin aux préfets d'accroître la vigilance sur le territoire national après l'attaque israélienne en Iran qui a depuis plongé les deux pays ennemis dans un conflit.

