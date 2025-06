France Music Week : des leaders mondiaux réunis en sommet à l'Opéra Garnier

Photo : AFP/VNA/CVN

L'événement met en lumière "les grandes dynamiques de la filière, ses nouveaux axes de croissance et les opportunités d'avenir pour le monde de la musique", selon les organisateurs de ce nouvel événement porté par le ministère de la Culture et le Centre national de la musique (CNM).

Parmi les participants, une douzaine de dirigeants doivent prendre la parole dans l'après-midi : les plateformes d'écoute musicale YouTube, Spotify et Deezer, les labels Warner, Universal, Sony et Believe, des organismes syndicaux comme la Sacem et la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) ou encore le géant des tournées Live Nation, qui produit par exemple les shows de Beyoncé, de passage au Stade de France cette semaine.

Nouveaux marchés, leviers de croissance, modèles de monétisation, mais aussi impact de l'intelligence artificielle (IA) générative dans la création font partie des thèmes abordés pendant ce sommet.

"Il s'agit en effet d'éviter que la musique 100% synthétique, générée par IA, ne prolifère au détriment des créateurs. A nous donc de porter collectivement un usage éthique et responsable de l'IA, dans le respect des auteurs et de tous les acteurs qui œuvrent pour son déploiement", a déclaré la ministre Rachida Dati, rappelant l'ouverture début juin de concertations entre fournisseurs d'IA et ayants droit.

Dans la matinée, la plateforme de streaming française Deezer a annoncé que les albums contenant des titres entièrement générés par IA sont désormais signalés par une mention à l'attention de ses utilisateurs, une première mondiale selon la plateforme tricolore.

Les participants seront conviés à l'Élysée pour un discours de clôture d'Emmanuel Macron, avant le traditionnel concert de la Fête de la musique dans les jardins du palais présidentiel.

La France Music Week doit s'achèvera, elle, samedi 21 juin, véritable jour de la Fête de la musique, avec un concert gratuit dans les jardins du Louvre, pour lequel sont attendus quelque 35.000 spectateurs.

D'un coût global de 7 millions d'euros, l'événement a associé depuis lundi 16 juin conférences, démonstrations et concerts d'artistes émergents, dans le but de promouvoir "la richesse de la création musicale française".

L'État s'est également engagé à financer, à travers la banque publique d'investissement Bpifrance, les entreprises de la filière à hauteur de 500 millions d'euros d'ici 2030, notamment pour accompagner des projets de développement à l'international ou des rachats d'actifs.

AFP/VNA/CVN