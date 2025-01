Capter les flux financiers européens : Une priorité stratégique

Avant de recevoir plusieurs grandes entreprises et groupes mondiaux à l’occasion de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, ainsi que lors d’activités bilatérales en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants d’importantes entreprises de la République tchèque et de la Pologne.

Cependant, ces économies ne figurent pas parmi les principaux investisseurs au Vietnam. À titre d’exemple, fin 2024, la République tchèque comptait seulement 41 projets d’investissement au Vietnam, représentant un capital total de plus de 91 millions d'USD. Quant à la Pologne, elle enregistre 33 projets, avec un capital social total de près de 474 millions d'USD. Ces chiffres restent modestes comparés aux potentiels et atouts de ces deux pays.

Cela dit, les développements récents laissent entrevoir une tendance plus positive. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à Prague (République tchèque), Klaus Zellmer, président du Conseil d'administration du groupe Skoda, principal constructeur automobile tchèque, a annoncé une coopération entre Skoda et le groupe Thanh Công (Vietnam) pour la production et le commerce de produits automobiles au Vietnam.

"Le Vietnam possède le potentiel pour devenir le centre de production et d’exportation automobile de Skoda dans la région de l'ASEAN et au-delà", a souligné le dirigeant de Skoda, précisant que le Vietnam constituait une "porte d’entrée stratégique" pour accéder aux marchés de l'ASEAN.

De plus, Pavel Tykac, propriétaire de Sev.en Global Investments, a annoncé lors d'une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh que son groupe attendait l’approbation des autorités vietnamiennes pour finaliser l’acquisition d'actions de la centrale thermique de Mông Duong 2.

Outre ces deux entreprises, d’autres sociétés tchèques et polonaises ont également exprimé leur intérêt pour le marché vietnamien. Selon Jiri Smejc, Pdg du groupe PPF, une entreprise multisectorielle opérant au Vietnam sous la marque Home Credit, le Vietnam demeure un partenaire clé pour PPF. Actuellement, PPF prévoit de vendre sa participation de 100% dans Home Credit à la Banque thaïlandaise Siam.

Par ailleurs, le groupe pharmaceutique Adamed, qui possède une usine et un centre de R&D à Binh Duong, a manifesté son désir d’étendre ses investissements au Vietnam. Il a confirmé son engagement à produire des médicaments de haute qualité, non seulement pour le marché vietnamien, mais aussi pour l’exportation.

Une nouvelle particulièrement positive est l'augmentation de la confiance des investisseurs européens dans le Vietnam. L’indice de confiance des entreprises (BCI), publié par EuroCham début janvier 2025, a franchi un seuil important en atteignant 61,8 points au quatrième trimestre 2024, après avoir stagné autour de 50 points pendant deux ans. Selon EuroCham, ce résultat reflète l’optimisme croissant des entreprises européennes quant aux perspectives économiques du Vietnam et souligne la résilience impressionnante du pays face aux fluctuations économiques mondiales.

