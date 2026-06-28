Washington réautorise l'IA la plus puissante d'Anthropic pour quelques partenaires américains

Après deux semaines de blocage inédit, le gouvernement américain a réautorisé vendredi 26 juin le modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Anthropic, pour un petit cercle de partenaires uniquement américains, confirmant la reprise en main de Washington sur cette technologie stratégique.

>> Partenariat sur l'IA entre A24 et Google, qui prend une participation dans le studio

>> OpenAI déploie son nouveau modèle sous tutelle du gouvernement américain

Photo : AFP/VNA/CVN

La remise en service de Mythos 5 ne bénéficiera pour l'instant qu'à un cercle restreint de "cyberdéfenseurs et opérateurs d'infrastructures" américains, a annoncé Anthropic, qui dit travailler à leur rétablir l'accès "aussi vite que possible".

Les partenaires étrangers, notamment des agences étatiques de cybersécurité en Europe et en Asie, en restent privés à ce stade.

Le sort de Fable 5, une version grand public de Mythos bridée sur la cybersécurité et les risques d'attaque biologique et chimique, reste lui aussi en suspens.

L'entreprise, aux relations orageuses avec l'administration Trump depuis des mois, affirme poursuivre les discussions avec le gouvernement pour "élargir l'accès à Mythos 5 et rendre de nouveau Fable 5 disponible" au grand public.

Le 12 juin, le ministre du Commerce Howard Lutnick avait brutalement contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux modèles de pointe, invoquant la sécurité nationale après la détection de failles.

Ce retrait forcé d'un modèle de pointe par un gouvernement, une première, avait suscité une vague de critiques et d'interrogations dans le monde, ravivant le débat sur la dépendance technologique de nombreux pays envers les États-Unis.

Depuis lors, "Anthropic a travaillé avec le gouvernement américain pour réduire les risques associés aux modèles concernés. Ces efforts ont produit des progrès significatifs", a écrit vendredi 26 juin Howard Lutnick dans une lettre à l'entreprise citée par plusieurs médias.

"Nous avons travaillé avec diligence pour garantir que l'Amérique reste le leader mondial de l'IA tout en préservant notre sécurité", s'est félicité auprès des médias un porte-parole du ministère du Commerce, Benno Kass.

Le blocage avait été ordonné après le signalement par Amazon d'une brèche dans les garde-fous de Fable 5, censés prévenir tout détournement de l'outil.

Clients validés par le gouvernement

Ce rétablissement sous conditions intervient le jour même où le grand rival d'Anthropic, OpenAI, a lancé son nouveau modèle, GPT-5.6, lui aussi en accès restreint et validé client par client par le gouvernement.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce n'est pas exactement le processus que nous jugeons optimal", a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, tout en ménageant l'administration qui "fait globalement du bon travail dans une situation très difficile".

Ces interventions de l'exécutif, dans un cadre légal encore flou et controversé, entérinent le tournant pris par l'administration Trump, auparavant dominée par les opposants à toute régulation de l'IA, accusée d'être un frein à l'innovation en pleine compétition avec la Chine.

Sous la pression suscitée par les capacités inédites de ces outils, M. Trump a fini par signer début juin un décret instaurant un examen fédéral des modèles d'IA avancés avant leur commercialisation. Le texte prévoit toutefois que l'examen soit "volontaire" et non contraignant.

La sécurité et l'éthique, dont Anthropic a fait un argument commercial central, l'opposent de longue date à l'administration Trump. Début mars, le Pentagone avait rompu ses contrats avec l'entreprise, la désignant comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", après son refus de voir sa technologie servir à la surveillance de masse ou à des armes autonomes.

Des observateurs voient dans le contrôle gouvernemental américain une évolution susceptible de favoriser les modèles ouverts, librement téléchargeables et modifiables comme le chinois DeepSeek, les rendant plus attractifs aux clients souhaitant éviter la dépendance et les blocages.

La question est d'autant plus sensible que les géants américains de la tech engloutissent des centaines de milliards de dollars dans les puces et les centres de données, sans avoir encore prouvé que les outils d'IA, vendus à prix cassés pour conquérir le marché, dégageront des bénéfices durables.

Valorisée près de mille milliards de dollars après seulement 5 ans d'existence, Anthropic a déposé en juin son projet d'introduction en Bourse, tout comme OpenAI.

AFP/VNA/CVN