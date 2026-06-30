Wall Street en hausse, profite d'un regain d'intérêt pour le secteur technologique

La Bourse de New York a terminé en nette progression lundi 29 juin, portée par la bonne dynamique des valeurs de la "tech", qui profitent d'une vague d'achats des investisseurs après une semaine en demi-teinte.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a gagné 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 2,07% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,17%.

"Aujourd'hui, tout a tourné autour des Sept Magnifiques (surnom donné aux poids lourds américains du secteur technologique, ndlr), qui sont en train de rebondir, et c'est ce qui a tiré le marché à la hausse", assure Angelo Kourkafas, du cabinet d'investissement Edward Jones.

Alphabet, la maison mère de Google, a été à la pointe de ce groupe avec une progression de 4,96% de son titre, soit près de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière gagnés.

Les investisseurs ne se sont pas affolés du regain de tensions observé au Moyen-Orient ce week-end, durant lequel Washington et Téhéran ont repris temporairement leurs hostilités.

Wall Street attend une multitude d'indicateurs sur le marché du travail cette semaine, dont le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié jeudi 2 juillet.

Cela pourra donner de nouveaux indices quant à la trajectoire monétaire poursuivie par la banque centrale américaine (Fed), en pleine accélération de l'inflation.

L'institution a été temporairement mise à l'abri du pouvoir exécutif de Donald Trump lundi 29 juin par la Cour suprême américaine, qui a jugé que le chef d'État ne pouvait limoger une des gouverneures - Lisa Cook - sans qu'elle n'ait l'occasion de se défendre.

Ce verdict "renforce probablement la confiance dans l'indépendance de la Fed", ce qui est bien accueilli par les marchés, note Angelo Kourkafas.

Au tableau des valeurs, le câblo-opérateur Comcast (+4,53% à 24,22 dollars) a profité de l'annonce de sa scission future en deux nouvelles entités, dont l'une sera dédiée à ses activités médias, comprenant le britannique Sky et la filiale NBCUniversal.

AFP/VNA/CVN