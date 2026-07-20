À Huê, la rencontre de deux générations de Vietnamiens d'outre-mer

En juillet, le Camp d'été du Vietnam 2026 a réuni à Huê plus d'une centaine de jeunes Vietnamiens d'outre-mer originaires de 32 pays et territoires. Au cours de leur séjour, ils ont visité le Musée de la céramique ancienne de la rivière des Parfums, situé dans le complexe patrimonial Lan Viên Cố Tích, ainsi que l'Espace mémoriel Lê Bá Đảng, deux lieux qui témoignent de l'attachement profond d'intellectuels et d'artistes vietnamiens expatriés à leur terre natale.

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Ancienne capitale impériale, Huê ne préserve pas seulement les patrimoines inscrits par l'UNESCO ; elle conserve également l'héritage spirituel transmis avec dévouement par plusieurs générations de Vietnamiens vivant à l'étranger. Bien qu'ayant connu la réussite hors du pays, la professeure de philosophie Thaï Kim Lan (Allemagne) et le peintre Lê Bá Đảng (France) ont tous deux choisi de léguer à leur pays natal les plus belles réalisations de leur vie.

Partir pour mieux revenir

Photo : VNA/CVN

À Lan Viên Cố Tích, la délégation a été accueillie par Bùi Thanh Phùng, membre de la famille de la professeure Thaï Kim Lan. Dans cette demeure-jardin traditionnelle de Huê, les jeunes ont découvert l'architecture typique des maisons nhà rường ainsi que de précieux objets conservés par la famille depuis plusieurs générations, notamment une broderie représentant un dragon datant de l'accession au trône de l'empereur Bảo Đại, un lit ayant appartenu à l'impératrice douairière Từ Cung et une bannière brodée de fils d'or portant les caractères Thiên Hạ Đạt Tôn.

Bien qu'absente ce jour-là, l'empreinte de la professeure Thaï Kim Lan est omniprésente à travers le Musée de la céramique ancienne de la rivière des Parfums. Partie étudier en Allemagne en 1965, elle fut l'une des premières Vietnamiens d'outre-mer à revenir au pays après la guerre. Pendant plus de quarante ans, elle a constitué une collection d'environ 5.000 pièces de céramique repêchées dans le lit de la rivière des Parfums, dont certaines remontent à la période pré-Sa Huỳnh, il y a près de 2.500 à 3.000 ans. Cette collection, d'une grande valeur historique, reflète avant tout l'amour profond d'une fille du Vietnam pour sa Patrie.

Bùi Thanh Phùng est lui aussi un Vietnamien d'outre-mer revenu s'installer au pays après plusieurs années passées en Europe. Rentré en 2015, il envisageait d'abord de s'établir dans une grande ville, mais la pandémie de COVID-19 l'a conduit à consacrer son énergie à la préservation de Lan Viên Cố Tích et de l'héritage culturel de sa famille.

Depuis 2022, Lan Viên Cố Tích et le Musée de la céramique ancienne de la rivière des Parfums sont ouverts au public après plusieurs années de fermeture. Le site a accueilli de nombreux ambassadeurs, universitaires, responsables d'organisations internationales ainsi que de nombreux Vietnamiens d'outre-mer et leurs descendants, contribuant ainsi au rayonnement de la culture et de l'histoire de Huê et du Vietnam auprès des visiteurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Interrogé par les jeunes sur la manière de préserver l'identité vietnamienne à l'étranger, Bùi Thanh Phùng a répondu : "Il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes choses. Continuer à parler vietnamien, porter un nom vietnamien et ne jamais oublier ses racines constitue déjà une manière de préserver notre culture". Selon lui, des gestes simples, comme porter l'áo dài lors des fêtes traditionnelles ou préparer des plats vietnamiens pour ses amis, permettent également de transmettre cet héritage aux générations suivantes.

Le rêve vietnamien dans l'univers artistique

La délégation s'est ensuite rendue à l'Espace mémoriel Lê Bá Đảng, consacré à l'œuvre de ce grand peintre vietnamien installé en France.

En accueillant les jeunes participants, Võ Mỹ Hằng a confié avec émotion que Lê Bá Đảng aurait certainement été très heureux de voir des jeunes d'origine vietnamienne venus du monde entier découvrir cet endroit.

Né en 1921, Lê Bá Đảng arriva en France en 1939 comme travailleur indochinois réquisitionné. Fait prisonnier par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, il parvint à s'évader avant d'étudier à l'Académie des beaux-arts de Toulouse. Il s'imposa ensuite sur la scène artistique internationale, au point d'être surnommé "le maître des deux mondes, Orient et Occident".

Photo : VNA/CVN

À la fin de sa vie, il fit le choix de rapatrier au Vietnam une grande partie de son œuvre. Sur plus de 3.000 créations réalisées tout au long de sa carrière, plus de 2.000 sont aujourd'hui conservées à Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Huê.

Selon Võ Mỹ Hằng, cet espace artistique concrétise le rêve de Lê Bá Đảng : créer un lieu où se rencontrent l'art, la nature et l'être humain. Chaque visiteur qui y entre devient ainsi une partie intégrante de son œuvre et prolonge le rêve qu'il a légué à son pays.

À l'issue de la visite, de nombreux jeunes Vietnamiens d'outre-mer sont restés longuement devant les œuvres. Pour eux, cet espace est bien plus qu'un lieu d'exposition : il incarne le souhait d'un Vietnamien ayant vécu loin de sa patrie de voir les générations futures préserver l'esprit, la dignité et les valeurs les plus nobles de la nation, où qu'elles vivent dans le monde.

Le Camp d'été du Vietnam est un programme annuel destiné aux jeunes Vietnamiens d'outre-mer, organisé par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec différents ministères, secteurs et collectivités locales.

Placée sous le thème "Voyage au cœur du patrimoine, renouer avec les racines", l'édition 2026 conduit plus de cent jeunes d'origine vietnamienne à travers huit provinces et villes, de Hanoï à Khánh Hòa. Depuis plus de vingt ans, ce programme a permis à des milliers de jeunes Vietnamiens d'outre-mer de revenir dans leur pays d'origine, contribuant à renforcer leur attachement au Vietnam et les liens entre les différentes générations de la communauté vietnamienne à travers le monde.

Thanh Hiên - Hoàng Lan/CVN