Brésil : le bilan des inondations s'élève à 169 morts

Les précipitations record et les inondations dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul (Sud) ont fait 169 morts depuis que les tempêtes ont frappé l'État le 29 avril, a déclaré dimanche 26 mai l'agence de défense civile.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours des dernières 24 heures, trois nouveaux corps ont été retrouvés, tandis que 56 personnes sont toujours portées disparues à la suite de la pire catastrophe naturelle que l’État n’ait jamais connue, a indiqué l'agence dans son dernier rapport.

Plus de 2,3 millions d'habitants ont été déplacés à cause des semaines d'inondations et de débordements de cours d'eau. Eduardo Leite, gouverneur du Rio Grande do Sul, a estimé qu'il faudrait au moins un an pour reconstruire les infrastructures endommagées dans la capitale de l'État, Porto Alegre, et dans les 469 autres municipalités.

Les prévisions météorologiques annonçant de nouvelles pluies cette semaine à Porto Alegre et dans d'autres grandes villes de l'État, les écoles seront fermées pendant 48 heures afin de minimiser les risques.

Le Rio Grande do Sul, qui a des frontières avec l'Argentine et l'Uruguay, est un centre agricole important au Brésil et un important producteur de riz en Amérique latine.

Xinhua/VNA/CVN